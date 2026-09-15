Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά τώρα τις διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για το έργο που περιλαμβάνει και ξενοδοχείο 295 κλινών