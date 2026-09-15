Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση
Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση
Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά τώρα τις διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για το έργο που περιλαμβάνει και ξενοδοχείο 295 κλινών
Φιλοξενία μαζί με κατοικία περιλαμβάνονται στο νέο project που προωθεί σε έκταση 169 στρεμμάτων στην Αργολίδα ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένα ακόμη ηχηρό όνομα που επενδύει στην περιοχή προσβλέποντας στις περαιτέρω προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου.
Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος προχωρά τώρα για τις αδειοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για ένα έργο που στην πλήρη ανάπτυξή, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκρίσεις και διαδικασίες, αφορά συνολική προτεινόμενη δόμηση 32.444 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και ξενοδοχείου 295 κλινών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος προχωρά τώρα για τις αδειοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για ένα έργο που στην πλήρη ανάπτυξή, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκρίσεις και διαδικασίες, αφορά συνολική προτεινόμενη δόμηση 32.444 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και ξενοδοχείου 295 κλινών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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