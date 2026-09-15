Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά τώρα τις διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για το έργο που περιλαμβάνει και ξενοδοχείο 295 κλινών

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση
Φιλοξενία μαζί με κατοικία περιλαμβάνονται στο νέο project που προωθεί σε έκταση 169 στρεμμάτων στην Αργολίδα ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένα ακόμη ηχηρό όνομα που επενδύει στην περιοχή προσβλέποντας στις περαιτέρω προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου.

Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος προχωρά τώρα για τις αδειοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για ένα έργο που στην πλήρη ανάπτυξή, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκρίσεις και διαδικασίες, αφορά συνολική προτεινόμενη δόμηση 32.444 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και ξενοδοχείου 295 κλινών.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης