«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider

Τα ChatGPT, Gemini, Claude και Grok αναλύουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να απειλήσει την ανθρωπότητα, από την κακή χρήση έως την απώλεια ανθρώπινου ελέγχου - Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI