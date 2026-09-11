«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider
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«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider

Τα ChatGPT, Gemini, Claude και Grok αναλύουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να απειλήσει την ανθρωπότητα, από την κακή χρήση έως την απώλεια ανθρώπινου ελέγχου - Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI

«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider
Οι ίδιοι οι ερευνητές που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν ολοένα και περισσότερες ανησυχίες ότι η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις – ακόμη και να απειλήσει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, τέθηκε από το Business Insider στα τέσσερα δημοφιλέστερα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το ίδιο ερώτημα: πώς θα μπορούσε θεωρητικά η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας;

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