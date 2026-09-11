«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider
«Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει την ανθρωπότητα»: Τι απαντά η ίδια η AI στην ερώτηση του Business Insider
Τα ChatGPT, Gemini, Claude και Grok αναλύουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να απειλήσει την ανθρωπότητα, από την κακή χρήση έως την απώλεια ανθρώπινου ελέγχου - Σαμ Άλτμαν: Mετά τις παραιτήσεις ερευνητών η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για «φρένο» στην εξέλιξη της προηγμένης AI
Οι ίδιοι οι ερευνητές που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν ολοένα και περισσότερες ανησυχίες ότι η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις – ακόμη και να απειλήσει την ανθρώπινη ύπαρξη.
Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, τέθηκε από το Business Insider στα τέσσερα δημοφιλέστερα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το ίδιο ερώτημα: πώς θα μπορούσε θεωρητικά η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, τέθηκε από το Business Insider στα τέσσερα δημοφιλέστερα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το ίδιο ερώτημα: πώς θα μπορούσε θεωρητικά η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα