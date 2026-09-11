Gillette: Ο μπίζνεσμαν που κατάλαβε ότι ο πραγματικός θησαυρός είναι τα ανταλλακτικά
Gillette: Ο μπίζνεσμαν που κατάλαβε ότι ο πραγματικός θησαυρός είναι τα ανταλλακτικά
Ένας πλανόδιος πωλητής με παράξενο όνομα, μια δύσκολη τεχνικά ιδέα και μια πολυεθνική-κολοσσός, που δραστηριοποιείται σε 200 χώρες
Πριν γίνει συνώνυμο του ξυρίσματος, το όνομα Gillette ήταν απλώς ένα παράδοξο επώνυμο στο Ουινσκόνσιν των ΗΠΑ: Λίγοι απόγονοι των Γάλλων προτεσταντών, των Ουγενότων, που μετακόμισαν στην περιοχή συνέχιζαν να μένουν ακόμα εκεί. Όταν, μάλιστα, το όνομα που συνόδευε αυτό το παράδοξο επώνυμο ήταν ακόμα πιο παράδοξο (King που σημαίνει βασιλιάς και Camp, το πατρικό επώνυμο της μητέρας του), δύσκολα το ξεχνούσε κάποιος.
Ο King Camp Gillette αποφάσισε να εκμεταλλευθεί από νωρίς το επώνυμό του, την εξυπνάδα του αλλά και την έμφυτη ευφράδειά του. Εργάστηκε από μικρός ως πλανόδιος πωλητής πριν στραφεί στην επιχειρηματικότητα και στις εφευρέσεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε μια προνομιακή θέση στην Crown Cork & Seal, την εταιρεία του William Painter, του ανθρώπου που είχε κάνει περιουσία με το μιας χρήσης μεταλλικό καπάκι για τα μπουκάλια. Ο Painter ήταν εκείνος που έβαλε ουσιαστικά την επιχειρηματική ιδέα στο μυαλό του Gillette. Γιατί να πουλάς ένα προϊόν που ο πελάτης αγοράζει μία φορά, όταν μπορείς να του πουλάς κάτι που πετάει και πρέπει να αντικατασταθεί; Τον προέτρεψε, μάλιστα, να βρει κάτι παρόμοιο και να γίνει πλούσιος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο King Camp Gillette αποφάσισε να εκμεταλλευθεί από νωρίς το επώνυμό του, την εξυπνάδα του αλλά και την έμφυτη ευφράδειά του. Εργάστηκε από μικρός ως πλανόδιος πωλητής πριν στραφεί στην επιχειρηματικότητα και στις εφευρέσεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε μια προνομιακή θέση στην Crown Cork & Seal, την εταιρεία του William Painter, του ανθρώπου που είχε κάνει περιουσία με το μιας χρήσης μεταλλικό καπάκι για τα μπουκάλια. Ο Painter ήταν εκείνος που έβαλε ουσιαστικά την επιχειρηματική ιδέα στο μυαλό του Gillette. Γιατί να πουλάς ένα προϊόν που ο πελάτης αγοράζει μία φορά, όταν μπορείς να του πουλάς κάτι που πετάει και πρέπει να αντικατασταθεί; Τον προέτρεψε, μάλιστα, να βρει κάτι παρόμοιο και να γίνει πλούσιος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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