Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η μάχη για τα χαμένα μερίδια και οι αυξημένες ροές προς τη Heineken
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η μάχη για τα χαμένα μερίδια και οι αυξημένες ροές προς τη Heineken
Με προσωρινή διοίκηση, μειώσεις τιμών και ισχυρές προσφορές επιχειρεί να ανακτήσει όγκους και μερίδια - Παρά την κάμψη των πωλήσεων το 2025, αυξήθηκαν κατά 37% οι αμοιβές δικαιωμάτων, ενώ καταβλήθηκαν μερίσματα 43,84 εκατ. ευρώ
Σε μια μάχη ανάκτησης όγκων και μεριδίων, με μειώσεις τιμών, ισχυρές προσφορές και προσωρινή διοίκηση, έχει μπει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την ώρα που εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές χρηματικές ροές στον όμιλο Heineken. Η χρήση του 2025 ανέδειξε με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη διπλή εικόνα: οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής υποχώρησαν κατά 5,6% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 17,2%, όμως οι αμοιβές χρήσης δικαιωμάτων προς εταιρείες του ομίλου αυξήθηκαν κατά 37,4%, ενώ τα μερίσματα που καταβλήθηκαν έφτασαν τα 43,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20%.
Η πίεση που αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την επιθετικότερη εμπορική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μέσα στο 2026. Από την αρχή της χρονιάς μείωσε την τιμή καταλόγου της Amstel 33 cl, έβαλε την ΑΛΦΑ στην πρώτη γραμμή των προσφορών, ενίσχυσε την παρουσία της στην οικονομικότερη κατηγορία με τη Fürstenbräu και διεύρυνε τις επιλογές της στα προϊόντα χωρίς αλκοόλ με τη σειρά «Χωρίς» και το νέο «Τσίκι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πίεση που αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την επιθετικότερη εμπορική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μέσα στο 2026. Από την αρχή της χρονιάς μείωσε την τιμή καταλόγου της Amstel 33 cl, έβαλε την ΑΛΦΑ στην πρώτη γραμμή των προσφορών, ενίσχυσε την παρουσία της στην οικονομικότερη κατηγορία με τη Fürstenbräu και διεύρυνε τις επιλογές της στα προϊόντα χωρίς αλκοόλ με τη σειρά «Χωρίς» και το νέο «Τσίκι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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