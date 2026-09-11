Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Η μάχη για τα χαμένα μερίδια και οι αυξημένες ροές προς τη Heineken

Με προσωρινή διοίκηση, μειώσεις τιμών και ισχυρές προσφορές επιχειρεί να ανακτήσει όγκους και μερίδια - Παρά την κάμψη των πωλήσεων το 2025, αυξήθηκαν κατά 37% οι αμοιβές δικαιωμάτων, ενώ καταβλήθηκαν μερίσματα 43,84 εκατ. ευρώ