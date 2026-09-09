Το καλό νερό είναι η νέα σαμπάνια
Το καλό νερό είναι η νέα σαμπάνια
Από water sommeliers και tasting menus μέχρι φιάλες των 95 δολαρίων, το fine water έχει αποκτήσει τη δική του luxury κουλτούρα
Στην Ελλάδα το νερό είναι τόσο αυτονόητο, ώστε η μεγαλύτερη απόφαση που καλούμαστε συνήθως να πάρουμε σε ένα εστιατόριο είναι αν θα είναι μεταλλικό ή ανθρακούχο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ερώτηση έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη: από ποια πηγή προέρχεται, πόσα μέταλλα περιέχει, τι υφή έχει, σε ποιο ποτήρι σερβίρεται και, γιατί όχι, με ποιο πιάτο ταιριάζει. Σταδιακά, αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά ενός premium προϊόντος, με εμβληματικές ετικέτες, συλλεκτικές φιάλες, sommeliers και tasting menus. Πίσω από αυτή την τάση βρίσκεται μια νέα κουλτούρα η οποία αντιμετωπίζει το νερό περισσότερο ως αντικείμενο γεύσης, design και status, και λιγότερο ως απλή ανάγκη. Κάπως έτσι, ένα προϊόν που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε απλώς απαραίτητο, καταλαμβάνει τη δική του περίοπτη θέση.
Το νερό απέκτησε terroir
Στην κορυφή αυτής της αγοράς βρίσκονται τα fine waters, που διαφοροποιούνται όχι μόνο με βάση την πηγή, αλλά και από τη μεταλλικότητα, την ανθράκωση, το pH, την υφή και το γευστικό τους προφίλ. Η προέλευση, η σύσταση και η ιστορία αποκτούν έτσι τη σημασία που έχουν σε ένα εκλεκτό κρασί. Η πηγή δεν είναι πλέον μια πληροφορία τυπωμένη με μικρά γράμματα στην ετικέτα, αλλά μέρος της αξίας του προϊόντος και της εμπειρίας που το συνοδεύει. Η τάση έχει πλέον αποκτήσει και τη δική της θεσμική σκηνή. Τα Taste & Design Awards της FineWaters πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026 στο Μόντρεαλ, με εξαμελή κριτική επιτροπή από διεθνείς water sommeliers. Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν σε ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με τη μεταλλικότητα, ενώ βραβεύτηκαν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στους φετινούς νικητές βρίσκονται το νορβηγικό EIRA και το αυστριακό Wossa.
Στην ίδια διεθνή σκηνή βρίσκονται και brands με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, όπως το AQUA Carpatica, το οποίο έχει λάβει επανειλημμένα διακρίσεις από το International Taste Institute, όπου chefs και sommeliers αξιολογούν τα νερά με βάση τα γευστικά και αισθητηριακά χαρακτηριστικά τους. Τόσο το φυσικό όσο και το φυσικώς ανθρακούχο νερό της μάρκας έχουν αποσπάσει Diamond Taste Award, την ανώτατη διάκριση του θεσμού, ενώ οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, με δεκάδες βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς γεύσης και ποιότητας.
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Το νερό απέκτησε terroir
Στην κορυφή αυτής της αγοράς βρίσκονται τα fine waters, που διαφοροποιούνται όχι μόνο με βάση την πηγή, αλλά και από τη μεταλλικότητα, την ανθράκωση, το pH, την υφή και το γευστικό τους προφίλ. Η προέλευση, η σύσταση και η ιστορία αποκτούν έτσι τη σημασία που έχουν σε ένα εκλεκτό κρασί. Η πηγή δεν είναι πλέον μια πληροφορία τυπωμένη με μικρά γράμματα στην ετικέτα, αλλά μέρος της αξίας του προϊόντος και της εμπειρίας που το συνοδεύει. Η τάση έχει πλέον αποκτήσει και τη δική της θεσμική σκηνή. Τα Taste & Design Awards της FineWaters πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026 στο Μόντρεαλ, με εξαμελή κριτική επιτροπή από διεθνείς water sommeliers. Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν σε ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με τη μεταλλικότητα, ενώ βραβεύτηκαν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στους φετινούς νικητές βρίσκονται το νορβηγικό EIRA και το αυστριακό Wossa.
Στην ίδια διεθνή σκηνή βρίσκονται και brands με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, όπως το AQUA Carpatica, το οποίο έχει λάβει επανειλημμένα διακρίσεις από το International Taste Institute, όπου chefs και sommeliers αξιολογούν τα νερά με βάση τα γευστικά και αισθητηριακά χαρακτηριστικά τους. Τόσο το φυσικό όσο και το φυσικώς ανθρακούχο νερό της μάρκας έχουν αποσπάσει Diamond Taste Award, την ανώτατη διάκριση του θεσμού, ενώ οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, με δεκάδες βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς γεύσης και ποιότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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