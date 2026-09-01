Ίντερνετ: Τι «μπλοκάρει» το Wi-Fi στο σπίτι – Ο απρόσμενος παράγοντας που επηρεάζει το σήμα
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Ίντερνετ: Τι «μπλοκάρει» το Wi-Fi στο σπίτι – Ο απρόσμενος παράγοντας που επηρεάζει το σήμα

Φούρνοι μικροκυμάτων, ενυδρεία, καθρέφτες, τηλεοράσεις και ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν το Wi-Fi, δημιουργώντας παρεμβολές και «νεκρές ζώνες», ενώ η σωστή τοποθέτηση του router βελτιώνει αισθητά τη σύνδεση

Ίντερνετ: Τι «μπλοκάρει» το Wi-Fi στο σπίτι – Ο απρόσμενος παράγοντας που επηρεάζει το σήμα
Η σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο Wi-Fi αποτελεί πλέον βασική ανάγκη για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς εργασία, ψυχαγωγία και επικοινωνία περνούν σε μεγάλο βαθμό μέσα από το διαδίκτυο.

Ωστόσο, ακόμη και μια γρήγορη σύνδεση μπορεί ξαφνικά να παρουσιάσει καθυστερήσεις, να «κολλάει» ένα βίντεο ή να εμφανίζει σημεία μέσα στο σπίτι όπου το σήμα σχεδόν εξαφανίζεται.

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