Χρύσα Ταβουλτζίδου: Το στοίχημα της νέας επικεφαλής της H&M στην Ελλάδα

Η επιστροφή στην ανάπτυξη μετά από μία ακόμη χρονιά στάσιμων πωλήσεων και πτώση 52% στα καθαρά κέρδη - Οι επενδύσεις 15,3 εκατ. ευρώ, το νέο μοντέλο καταστημάτων και η ανάπτυξη των COS και ARKET - Με έδρα την Αθήνα και ευθύνη εννέα αγορών η Ελληνίδα μάνατζερ