Χρύσα Ταβουλτζίδου: Το στοίχημα της νέας επικεφαλής της H&M στην Ελλάδα
Χρύσα Ταβουλτζίδου: Το στοίχημα της νέας επικεφαλής της H&M στην Ελλάδα
Η επιστροφή στην ανάπτυξη μετά από μία ακόμη χρονιά στάσιμων πωλήσεων και πτώση 52% στα καθαρά κέρδη - Οι επενδύσεις 15,3 εκατ. ευρώ, το νέο μοντέλο καταστημάτων και η ανάπτυξη των COS και ARKET - Με έδρα την Αθήνα και ευθύνη εννέα αγορών η Ελληνίδα μάνατζερ
Ένα στοίχημα με δύο όψεις αναλαμβάνει η κα Χρύσα Ταβουλτζίδου, η οποία παίρνει τα ηνία της H&M στην Ελλάδα σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και συνολικά στον σουηδικό όμιλο. Από τη μία πλευρά, καλείται να επαναφέρει την ελληνική δραστηριότητα σε τροχιά ανάπτυξης, έπειτα από ακόμη μία χρονιά στάσιμων πωλήσεων και αισθητής υποχώρησης της κερδοφορίας. Από την άλλη, αναλαμβάνει έναν σαφώς διευρυμένο περιφερειακό ρόλο, καθώς από την Αθήνα θα έχει την ευθύνη συνολικά εννέα αγορών.
Η νέα General Manager για το Sales Market Greece δεν είναι καινούργια στην H&M. Αντίθετα, η επαγγελματική διαδρομή της στον όμιλο ξεπερνά τα 17 χρόνια και ξεκίνησε από την Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια κατείχε τη θέση της Regional Head of HR για την Ανατολική Ευρώπη, με πεδίο ευθύνης 21 χώρες, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για να αναλάβει πλέον την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Κόσοβο.
«Η επιστροφή στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε το ταξίδι μου στην H&M πριν από 17 χρόνια, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα», αναφέρει η ίδια, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της H&M στις αγορές ευθύνης της, στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στη δημιουργία νέων εμπειριών για τον καταναλωτή.
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Η νέα General Manager για το Sales Market Greece δεν είναι καινούργια στην H&M. Αντίθετα, η επαγγελματική διαδρομή της στον όμιλο ξεπερνά τα 17 χρόνια και ξεκίνησε από την Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια κατείχε τη θέση της Regional Head of HR για την Ανατολική Ευρώπη, με πεδίο ευθύνης 21 χώρες, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για να αναλάβει πλέον την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Κόσοβο.
«Η επιστροφή στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε το ταξίδι μου στην H&M πριν από 17 χρόνια, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα», αναφέρει η ίδια, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της H&M στις αγορές ευθύνης της, στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στη δημιουργία νέων εμπειριών για τον καταναλωτή.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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