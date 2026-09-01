Το πρώτο γκάλοπ για Σαμαρά, η Αννα, ο Ανδρέας και ο Μανιάτης, το μέτρο της ΔΕΘ για τα στεγαστικά, τα 25 μέτρα του Αιγιαλού, ο Μπουζνά και η Ασπίδα του Αχιλλέα

Ο Σαμαράς για Λοβέρδο, Μανιάτη και Διαμαντοπούλου

Άδωνις συγχαίρει Δένδια

Το AI του Μητσοτάκη

Το γεύμα με τον Λιβανέζο

Δόμηση στον Αιγιαλό

Κρυάδες…

Η… μοναδική ελληνική πρωτοτυπία που υπάρχει παντού στον κόσμο

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Μέτρο για τα στεγαστικά δάνεια

Και η ΜΟΗ ανακοινώνει έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα τον Σεπτέμβριο

Σας έγραψα προχθές ότι η ΝΔ είναι στα ίδια επίπεδα προ Αυγούστου του 30%, ο Τσίπρας κοντά στο 18% και ο Ανδρουλάκης στο 11%, πάντα για εκτίμηση ψήφου. Έμαθα ότι μετρήθηκε «δυνητικά» και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο το βρίσκουν στο 4,5%. Τώρα, αν αυτό είναι να πηγαίνει πιο πάνω ή πιο κάτω μετά την ανακοίνωσή του δεν μπορώ να εκτιμήσω. Ας πούμε το κόμμα της Μαρίας Κ. προ ανακοινώσεώς του, την περίοδο της προσδοκίας, το μετράγανε στο 20% και όταν άρχισε να εκδηλώνεται και να μιλάει (στον λαό της) η ίδια, άρχισε η καθίζηση. Βέβαια, άλλη εμπειρία έχει ο Σαμαράς, αλλά πάντως το 4,5% για να είμαστε ειλικρινείς δεν… διεγείρει και εξάπτει τη φαντασία του πλήθους για το μέλλον του, γιατί μετά θα αρχίσουν τα γνωστά προβλήματα των μικρών οριακών κομμάτων με τους συνδυασμούς, που θα βάλει ο καθένας για να βγει κ.λπ. Αν βέβαια ισχύουν αυτά τα χαμηλά νούμερα.-Στο μεταξύ, μιας και μιλάμε για τον Σαμαρά και με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι «ΠΑΣΟΚ του Σημίτη με ολίγον ΛΑΟΣ» σας έγραφα χθες την… ενδεκάδα υπουργών του Μητσοτάκη που είχε στις κυβερνήσεις του και ο Αντώνης. Ένας φίλος λοιπόν μου θύμισε δηλώσεις σε συνέντευξη του Σαμαρά (Ιούνιος 2016, Real News) στις οποίες ο τότε πρόεδρος της ΝΔ έκανε ειδική αναφορά στη Διαμαντοπούλου, τον Λοβέρδο και στον Μανιάτη λέγοντας: «Προσέξτε! Υπάρχει μια πολιτική κλωστή που ενώνει τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές. Από τη Δεξιά ως την Κεντροαριστερά, πέρα και πάνω από κόμματα», τονίζει. Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό να τους δει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, αν και ξεκαθαρίζει ότι είναι πρόωρο κάτι τέτοιο και δεν είναι δικό του θέμα να μιλήσει «για πρόσωπα, συγκλίσεις ή άλλα κόμματα». «Τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές θέλουμε να προσεγγίσουμε από παντού. Δεν βάζουμε ταμπέλες». Τα αποσπάσματα είναι από το enikos.gr. Τώρα, αν η Αννούλα, ο Ανδρέας και ο Μανιάτης δεν θυμίζουν το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη…-Το ότι έρχονται εκλογές το ξέρουμε και το… νιώθουμε από το πνεύμα επίδειξης κυβερνητικής ομόνοιας στον δρόμο προς τις κάλπες, χθες λοιπόν το μεσημέρι στη Βουλή ο Άδωνις συνεχάρη τον Δένδια -βεβαίως και τον Μητσοτάκη- για τη συμφωνία με το Ισραήλ ως προς την Ασπίδα του Αχιλλέα που θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε πάσης φύσεως απειλές. Προφανώς η συμφωνία έχει βαθύ αποτύπωμα, αλλά και το παραπολιτικό του πράγματος έχει αξία, αν σκεφτεί κανείς πόσα δηλητηριώδη καρφιά έχουν ανταλλαχθεί κατά καιρούς σε αυτό το ντουέτο. Γενικώς, πάντως, η σχέση τους έχει αποκατασταθεί εδώ και μήνες. Μπράβο τα παιδιά…-Το χθεσινό AI Animation βίντεο του Κ.Μ, με το οποίο κωδικοποίησε τα όσα έχουν γίνει ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια εικόνα από τα προσεχώς, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επεκτείνεται όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Το βίντεο είναι όλο με χρήση AI, ενώ έχει κάνει voice over ο Μητσοτάκης με την κανονική του φωνή. Για το εργαλείο αυτό που θα το δούμε αρκετά μέχρι τις εκλογές -φαντάζομαι και μετά τη ΔΕΘ- έχει ρίξει δουλειά ο Νίκος Ρωμανός που προΐσταται της διεύθυνσης Ψηφιακής Επικοινωνίας στο Μαξίμου, σε συνεργασία με εταιρεία από την αγορά.-Δεν είχε μόνο θερμά λόγια και αναβάθμιση της διμερούς σχέσης η χθεσινή συνάντηση του Κ.Μ με τον Ζοζέφ Αούν από τον Λίβανο στην Αθήνα. Είχε και γεύμα στο Μαξίμου αμέσως μετά, με μενού δροσερή σαλάτα, σφυρίδα και ένα semifreddo που πάντα αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις. Το μενού ετοιμάζεται στο γνωστό εστιατόριο Cookoovaya, με το οποίο το Μαξίμου έχει σταθερή συνεργασία, καθώς τους βγάζει ασπροπρόσωπους. Η Αθήνα άλλωστε δεν θέλει να αφήσει τον Λίβανο έρμαιο στις διαθέσεις της Τουρκίας, οπότε τους δίνουμε (και θα τους δίνουμε) και ό,τι μπορούμε από άποψης στρατιωτικού υλικού.-Προ ημερών είχα εκφράσει την απορία γιατί το νέο σχέδιο πολεοδόμησης κατεβάζει από τα 50 στα 25 μέτρα από την παραλία τη δόμηση ακινήτων. Από τότε ξεσηκώθηκε αρκετή σκόνη και έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες και αντέδρασε και το υπουργείο Περιβάλλοντος με μια άτυπη ενημέρωση. Λέει λοιπόν ο Παπασταύρου, ως αρμόδιος υπουργός, ότι με τη νέα διάταξη το μόνο που συμβαίνει πραγματικά είναι να προστατεύεται η ζώνη από το 0-25 μέτρα στην παραλία. Και αυτό γιατί έως σήμερα δεν υπήρχε νόμος που να ορίζει ότι καμία λυόμενη κατασκευή δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην παραλία και έως 25 μέτρα (0-25), ενώ τώρα ορίζεται σαφώς η απαγόρευση. Και προσθέτει ότι τα 50 μέτρα ισχύουν ως έχουν και με τον νέο νόμο, δηλαδή χτίζεις κανονικά υπό όρους μετά τα 50 μέτρα από την παραλία. Τώρα ρώτησα βέβαια γιατί στην Ελλάδα δεν κάνουμε τα 50 μέτρα 100 όπως σε πολλές χώρες του κόσμου και ειδικά της Ευρώπης και μου είπαν ότι είναι υπό συζήτηση. Αλλά ξέρετε, με… τα υπό συζήτηση εδώ και δεκαετίες θα χτιστούν στην Ελλάδα ειδικά τώρα με την ανάπτυξη (και με τη χώρα που έγινε της μόδας) ακόμα και τα… βρεγμένα βράχια! Μην ξεχνάτε πώς γλίτωσε παρ’ ολίγον το Σαρακήνικο. Επίσης εκείνο το «optional» με τις 50 πισίνες στις Κυκλάδες τι το θέλετε, καταργήστε το και αφήστε μια πισίνα με θαλασσινό νερό για κάθε ξενοδοχείο να τελειώνουμε.-Κλείνοντας τα πολιτικά να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για την κρυάδα Τσίπρα ότι γκαντέμιασε τον Κωνσταντέλια ο Μητσοτάκης που τον ανέφερε. Τα προηγούμενα χρόνια παρόμοιες ατάκες «τον έχω», «εγώ δεν χάνω απ’ αυτόν» κ.λπ. δεν του πήγανε καλά, άσε που τώρα ο Αλέξης «έχει ντυθεί» σοβαρός, μοντέρνος και εκσυγχρονιστής. Δεν πάνε αυτά μαζί…-Κι επειδή όπως είπα και παραπάνω ο πρόεδρος Αλέξης «έχει ντυθεί» σοβαρός, μοντέρνος και εκσυγχρονιστής, είναι καλύτερα να μην ασχολείται με πράγματα που δεν τα γνωρίζει γιατί εκτίθεται. Χθες επέλεξε να χαρακτηρίσει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών «καρτέλ», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «δεν υπάρχει πουθενά αλλού». Μόνο που υπάρχει σχεδόν… παντού. Στη Γερμανία υπάρχει η Bundesverband deutscher Banken. Στη Γαλλία η Fédération Bancaire Française. Στην Ιταλία η Associazione Bancaria Italiana. Στην Ισπανία η Asociación Española de Banca. Στην Ολλανδία η Nederlandse Vereniging van Banken. Στον Καναδά η Canadian Bankers Association. Στην Αυστραλία η Australian Banking Association. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η American Bankers Association. Το ίδιο ισχύει σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Οι ενώσεις τραπεζών δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά διεθνή θεσμική πρακτική και προφανώς η ύπαρξή τους δεν συνιστά απόδειξη καρτέλ, όπως ακριβώς η ύπαρξη του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, της ΓΣΕΒΕΕ ή της ΕΣΕΕ δεν μετατρέπει τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν σε καρτέλ. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε κατ’ επανάληψη στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις του ΣΕΒ, απευθύνθηκε δύο φορές στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, συναντήθηκε επανειλημμένα με τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ. Δηλαδή, όταν ένας συλλογικός φορέας εκπροσωπεί βιομηχάνους, εμπόρους, ξενοδόχους ή μικρομεσαίους επιχειρηματίες, θεωρείται αυτονόητος συνομιλητής κάθε κυβέρνησης, αλλά όταν εκπροσωπεί τις τράπεζες, βαφτίζεται… «καρτέλ»; Και η προεκλογική περίοδος δεν έχει καν ξεκινήσει.-Στην αγορά κυκλοφορεί η πληροφορία πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταστήσει αφορολόγητα τα έσοδα των τραπεζών από τα στεγαστικά δάνεια. Το μέτρο αποσκοπεί σε αντίστοιχη μείωση του επιτοκίου που βαρύνει τα στεγαστικά δάνεια και είναι σήμερα περί το 4%. Με το συγκεκριμένο μέτρο -εφόσον το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες- η κυβέρνηση απαρνείται ένα μέρος των φορολογικών εσόδων της από τις τράπεζες, ώστε να «επιδοτηθούν» αντιστοίχως οι δανειολήπτες. Ταυτόχρονα, σε κάποιον βαθμό το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει και σαν κίνητρο για να δοθούν περισσότερα στεγαστικά δάνεια. Είναι καλή και έξυπνη ιδέα, αλλά έχει και τα ρίσκα της, γιατί αν κλειδώσει ένα επιτόκιο για 3-4 χρόνια και μετά έρθει μια κυβέρνηση που καταργήσει τη φοροαπαλλαγή...-Και η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την παράταση για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο της έκτακτης έκπτωσης στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που ανακοίνωσε χθες η HELLENiQ ENERGY. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή από τις 14 Ιουλίου 2026 και αφορά αποκλειστικά καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά. Η έκτακτη έκπτωση (7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης) θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή χρέωση στα τιμολόγια των εταιρειών εμπορίας. Η Motor Oil είχε εκτιμήσει το κόστος στα 20 εκατ. ευρώ.Το ΧΑ είναι πάνω από τις 5.000 μονάδες (με όρους κεφαλαιοποίησης)-Τα 195 δισ. ευρώ της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ αντιστοιχούν σε επίπεδα Γενικού Δείκτη άνω των 5.000 μονάδων. Την τελευταία φορά που σημειώθηκε αυτό το μέγεθος κεφαλαιοποίησης ήταν στις 8 Ιανουαρίου του 2008, όταν η αγορά διαπραγματευόταν στις 5.143 μονάδες. Το ιστορικό υψηλό πάντως της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ δεν απέχει και πολύ πια: Το απόλυτο υψηλό είναι στα 214,8 δισ. ευρώ και σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1999 και όχι στις 17 Σεπτεμβρίου που σημειώθηκε το ιστορικό υψηλό του Γενικού Δείκτη (6.355,04 μονάδες) όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν.