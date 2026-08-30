Ανδρείκελο: Ο άνδρας που κανείς δεν συνάντησε ποτέ
Ανδρείκελο: Ο άνδρας που κανείς δεν συνάντησε ποτέ
Τα ανδρείκελα των δοκιμών πρόσκρουσης, ο εξοπλισμός στα εργοτάξια, τα αθλητικά παπούτσια, η θερμοκρασία στα γραφεία. Ενας κόσμος φτιαγμένος πάνω σε ένα σώμα που δεν υπάρχει
Το 1942 μια σχεδιάστρια ονόματι Helene Rother έγινε η πρώτη γυναίκα που σχεδίασε εσωτερικά αυτοκινήτων για την General Motors. Η δουλειά της παρουσιάστηκε δημόσια. Το όνομα που εμφανίστηκε δίπλα της ήταν του προϊσταμένου της. Η ιστορία ανοίγει ένα από τα κεφάλαια του «Man-Made», του βιβλίου που κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Harper Collins και υπογράφει η Karen Korellis Reuther. Ο υπότιτλος λέει καθαρά περί τίνος πρόκειται: πώς σχεδιάσαμε έναν κόσμο που αφήνει τις γυναίκες απ’ έξω και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε.
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