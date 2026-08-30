Ανδρείκελο: Ο άνδρας που κανείς δεν συνάντησε ποτέ

Τα ανδρείκελα των δοκιμών πρόσκρουσης, ο εξοπλισμός στα εργοτάξια, τα αθλητικά παπούτσια, η θερμοκρασία στα γραφεία. Ενας κόσμος φτιαγμένος πάνω σε ένα σώμα που δεν υπάρχει