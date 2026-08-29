EasyJet: Υπερδιπλασιάζει το προσωπικό καμπίνας άνω των 50 ετών

Η αεροπορική εταιρία σχεδιάζει νέες προσλήψεις αεροσυνοδών μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους για μια νέα αρχή