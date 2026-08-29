EasyJet: Υπερδιπλασιάζει το προσωπικό καμπίνας άνω των 50 ετών
EasyJet: Υπερδιπλασιάζει το προσωπικό καμπίνας άνω των 50 ετών
Η αεροπορική εταιρία σχεδιάζει νέες προσλήψεις αεροσυνοδών μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους για μια νέα αρχή
«Ποιος είναι ο αγαπημένος σου προορισμός;», ρωτάει την Φραντσέσκα Χικς από τον διασημότερο μπλε καναπέ της Μεγάλης Βρετανίας, ο Ράιλαν Κλαρκ παρουσιαστής της δημοφιλούς εκπομπής This Morning του τηλεοπτικού δικτύου ITV. «Η Σκιάθος», του απαντά και το πρόσωπο της φωτίζει, σαν να φαντάζεται στιγμιαία την προσγείωση του αεροσκάφους στο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», ένα από τα πιο θεαματικά αεροδρόμια στον κόσμο που προσελκύει δεκάδες λάτρεις του λεγόμενου «plane spotting».
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