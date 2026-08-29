Ξένοι millionaires μετακομίζουν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αγοράζουν σπίτια των 3 εκατ.
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Ξένοι millionaires μετακομίζουν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αγοράζουν σπίτια των 3 εκατ.

Οι εύποροι φορολογούμενοι που επιλέγουν την Ελλάδα μέσω του Non-Dom δεν έρχονται μόνο για να κάνουν την επένδυση που απαιτεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά αγοράζουν πανάκριβα σπίτια, ενώ οι μισοί και πλέον από αυτούς είναι Βρετανοί

Ξένοι millionaires μετακομίζουν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αγοράζουν σπίτια των 3 εκατ.
Πριν από λίγα χρόνια ήταν μερικές δεκάδες. Σήμερα οι εύποροι φορολογούμενοι που επιλέγουν την Ελλάδα μέσω του Non-Dom δεν έρχονται μόνο για να κάνουν την επένδυση που απαιτεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά αγοράζουν σπίτια εκατομμυρίων, εγκαθίστανται κυρίως στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αποκτούν ισχυρή παρουσία στην αγορά πολυτελών κατοικιών.

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