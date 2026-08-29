Ξένοι millionaires μετακομίζουν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αγοράζουν σπίτια των 3 εκατ.

Οι εύποροι φορολογούμενοι που επιλέγουν την Ελλάδα μέσω του Non-Dom δεν έρχονται μόνο για να κάνουν την επένδυση που απαιτεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς, αλλά αγοράζουν πανάκριβα σπίτια, ενώ οι μισοί και πλέον από αυτούς είναι Βρετανοί