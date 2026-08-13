Γιατί κάθε σπίτι έχει ένα συρτάρι γεμάτο άχρηστα αντικείμενα

Δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη ακαταστασίας, αλλά μπορεί να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε καθημερινές αποφάσεις