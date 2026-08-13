Γιατί κάθε σπίτι έχει ένα συρτάρι γεμάτο άχρηστα αντικείμενα
Γιατί κάθε σπίτι έχει ένα συρτάρι γεμάτο άχρηστα αντικείμενα
Δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη ακαταστασίας, αλλά μπορεί να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε καθημερινές αποφάσεις
Ακόμα και ο πιο τακτικός άνθρωπος, κρύβει ένα μικρό μυστικό. Τόσο μικρό που χωράει σε ένα συρτάρι. Το συρτάρι με τα άχρηστα αντικείμενα που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Αρκεί να το ανοίξει κανείς για να βουτήξει σε μια χρονοκάψουλα με ξεχασμένες αποδείξεις από το 2000, σπίρτα, αναπτήρες που δεν ανάβουν πια, βίδες, τηλέφωνα από delivery και κλειδιά που κανείς δεν θυμάται ποιες πόρτες ανοίγουν.
Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, μπορεί να υπάρχει και κάτι που πραγματικά αξίζει. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει ποτέ να το βρει. Κι όμως, αυτό το συρτάρι μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τον κάτοχό του. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν οι ειδικοί, σύμφωνα με τους οποίους είναι πιθανό να ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, μπορεί να υπάρχει και κάτι που πραγματικά αξίζει. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει ποτέ να το βρει. Κι όμως, αυτό το συρτάρι μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τον κάτοχό του. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν οι ειδικοί, σύμφωνα με τους οποίους είναι πιθανό να ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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