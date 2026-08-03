Ολοι έχουμε φερμουάρ ΥΚΚ: Η ιστορία της αθέατης ιαπωνικής αυτοκρατορίας
Ολοι έχουμε φερμουάρ ΥΚΚ: Η ιστορία της αθέατης ιαπωνικής αυτοκρατορίας
Πώς τα κατάφερε η ΥΚΚ και έφτασε σε όλες τις ντουλάπες της υφηλίου;
Πωλήσεις δέκα δισεκατομμύρια φερμουάρ τον χρόνο; Είναι δυνατόν; Ο αριθμός από μόνος του είναι τόσο μεγάλος που χρειάζεται διπλοτσεκάρισμα. Και δύσκολα γίνεται αντιληπτός χωρίς μια σύγκριση. Αν τα φερμουάρ που κατασκευάζει η ιαπωνική YKK μέσα σε μία μόνο χρονιά τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο, θα ξεπερνούσαν σε μήκος τα τρία εκατομμύρια χιλιόμετρα. Είναι αρκετά για να κάνουν περίπου 80 φορές τον γύρο της Γης. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι πιθανότατα αρκετά από αυτά βρίσκονται ήδη μέσα στο σπίτι μας. Στο τζιν, στο μπουφάν, στη βαλίτσα, στο σακίδιο, στη θήκη του λάπτοπ ή στο αδιάβροχο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα