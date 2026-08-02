Πώς να μην γυρίσετε κουρασμένοι μετά τις διακοπές
Πώς να μην γυρίσετε κουρασμένοι μετά τις διακοπές
Ποια τα συχνά λάθη που κάνουμε και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε για να απολαύσουμε κάθε στιγμή των διακοπών
Δεν είναι λίγοι όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές πιο κουρασμένοι από πριν. Παρά τις λίγες ημέρες μακριά από τη δουλειά δε νιώθουν ξεκούραστοι ούτε χαλαροί. Δεν φταίει ότι δεν πέρασαν καλά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις οργάνωσαν δεν τους ευνόησε. Οι διακοπές δεν εξαρτώνται μόνο από τη διάρκειά τους, αλλά και από το πώς αξιοποιήθηκε ο χρόνος αυτός. Λίγες μόνο συμβουλές κατά τον σχεδιασμό τους μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες ώστε να απολαύσετε όλα τα οφέλη από το ταξίδι σας.
Οι πολυήμερες διακοπές δεν είναι πάντα ωφέλιμες
Μια βασική διαπίστωση από πρόσφατες μελέτες είναι ότι τα μεγάλα διαστήματα διακοπών δεν έχουν τόση σημασία για την αποκατάσταση της ευεξίας όσο τα μικρότερα και πιο τακτικά μέσα στη χρονιά. Φαίνεται πως αυτές οι παύσεις από τη δουλειά ευνοούν περισσότερο τη διαχείριση και μείωση του στρες, από τη μία μεγάλη περίοδο διακοπών. Ο λόγος είναι απλός: η κούραση και το άγχος δεν συσσωρεύονται ομοιόμορφα. Όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα χωρίς ανάπαυση, η ψυχική πίεση αυξάνεται και η αποκατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Έτσι, σύντομες αποδράσεις, ακόμα και ένα διήμερο, μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, αρκεί να εντάσσονται σταθερά μέσα στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι πολυήμερες διακοπές δεν είναι πάντα ωφέλιμες
Μια βασική διαπίστωση από πρόσφατες μελέτες είναι ότι τα μεγάλα διαστήματα διακοπών δεν έχουν τόση σημασία για την αποκατάσταση της ευεξίας όσο τα μικρότερα και πιο τακτικά μέσα στη χρονιά. Φαίνεται πως αυτές οι παύσεις από τη δουλειά ευνοούν περισσότερο τη διαχείριση και μείωση του στρες, από τη μία μεγάλη περίοδο διακοπών. Ο λόγος είναι απλός: η κούραση και το άγχος δεν συσσωρεύονται ομοιόμορφα. Όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα χωρίς ανάπαυση, η ψυχική πίεση αυξάνεται και η αποκατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Έτσι, σύντομες αποδράσεις, ακόμα και ένα διήμερο, μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, αρκεί να εντάσσονται σταθερά μέσα στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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