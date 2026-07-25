Εγκεφαλικά εμφυτεύματα: Η νέα τεχνολογική κούρσα που αλλάζει το μέλλον της ιατρικής και της AI

Οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) περνούν από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα - Neuralink και BrainCo πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν τον έλεγχο συσκευών με τη σκέψη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην υγεία και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής