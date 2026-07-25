Εγκεφαλικά εμφυτεύματα: Η νέα τεχνολογική κούρσα που αλλάζει το μέλλον της ιατρικής και της AI
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Εγκεφαλικά εμφυτεύματα: Η νέα τεχνολογική κούρσα που αλλάζει το μέλλον της ιατρικής και της AI

Οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) περνούν από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα - Neuralink και BrainCo πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών που επιτρέπουν τον έλεγχο συσκευών με τη σκέψη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην υγεία και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής

Εγκεφαλικά εμφυτεύματα: Η νέα τεχνολογική κούρσα που αλλάζει το μέλλον της ιατρικής και της AI
Μια νέα τεχνολογική κούρσα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces – BCI) να μετατρέπονται σταδιακά από επιστημονική φαντασία σε πραγματικότητα. Οι τεχνολογίες αυτές επεξεργάζονται τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου και τα μεταφράζουν σε ψηφιακές εντολές, επιτρέποντας τον έλεγχο υπολογιστών, προσθετικών μελών ή άλλων συσκευών αποκλειστικά μέσω της σκέψης.

Η Neuralink του Έλον Μασκ έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας χάρη στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που αναπτύσσει για την αποκατάσταση λειτουργιών σε άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Ωστόσο, η αμερικανοκινεζική BrainCo ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική, επενδύοντας σε μη επεμβατικές λύσεις που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση στο κρανίο, στοιχηματίζοντας ότι αυτή θα είναι η τεχνολογία που θα φτάσει τελικά στη μαζική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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