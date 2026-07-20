ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στα 360,1 δισ. ευρώ το χρέος το α’ τρίμηνο – Αντιστοιχεί στο 143,5% του ΑΕΠ
ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στα 360,1 δισ. ευρώ το χρέος το α’ τρίμηνο – Αντιστοιχεί στο 143,5% του ΑΕΠ
Στο -2,2% του ΑΕΠ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης - Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,37 δισ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες σε 27,66 δισ. ευρώ
Σημαντική αύξηση των εσόδων, διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και περαιτέρω υποχώρηση του ονομαστικού δημοσίου χρέους αποτυπώνουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο -2,2% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό χρέος έκλεισε στο 143,5% του ΑΕΠ.
Τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,37 δισ. ευρώ, από 24,50 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Η άνοδος οδηγήθηκε κυρίως από τους φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές που έφτασαν τα 9,73 δισ. ευρώ έναντι 9,20 δισ. ευρώ πέρυσι, τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (4,61 δισ. ευρώ), καθώς και τις κοινωνικές εισφορές (7,93 δισ. ευρώ).
Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 27,66 δισ. ευρώ, από 25,29 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 25,73 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές απορρόφησαν 12,41 δισ. ευρώ, ενώ οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,37 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στα 1,93 δισ. ευρώ.
Το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς τη δαπάνη τόκων) παρέμεινε θετικό στα 642 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,09 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, ενώ το συνολικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα 1,29 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 785 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Στο μέτωπο του δημοσίου χρέους, η ονομαστική αξία του υπολοίπου στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 360,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση τόσο σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2025 (362,92 δισ. ευρώ) όσο και με το α’ τρίμηνο του 2025 (366,31 δισ. ευρώ).
Η πλειονότητα του χρέους εξακολουθεί να βρίσκεται σε μακροπρόθεσμα δάνεια (253,85 δισ. ευρώ) και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (90,78 δισ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των ευνοϊκών χαρακτηριστικών του ελληνικού προφίλ δανεισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο -2,2% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό χρέος έκλεισε στο 143,5% του ΑΕΠ.
Τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,37 δισ. ευρώ, από 24,50 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Η άνοδος οδηγήθηκε κυρίως από τους φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές που έφτασαν τα 9,73 δισ. ευρώ έναντι 9,20 δισ. ευρώ πέρυσι, τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (4,61 δισ. ευρώ), καθώς και τις κοινωνικές εισφορές (7,93 δισ. ευρώ).
Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 27,66 δισ. ευρώ, από 25,29 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 25,73 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές απορρόφησαν 12,41 δισ. ευρώ, ενώ οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,37 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στα 1,93 δισ. ευρώ.
Το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς τη δαπάνη τόκων) παρέμεινε θετικό στα 642 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,09 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, ενώ το συνολικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα 1,29 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 785 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Στο μέτωπο του δημοσίου χρέους, η ονομαστική αξία του υπολοίπου στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα 360,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση τόσο σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2025 (362,92 δισ. ευρώ) όσο και με το α’ τρίμηνο του 2025 (366,31 δισ. ευρώ).
Η πλειονότητα του χρέους εξακολουθεί να βρίσκεται σε μακροπρόθεσμα δάνεια (253,85 δισ. ευρώ) και μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (90,78 δισ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των ευνοϊκών χαρακτηριστικών του ελληνικού προφίλ δανεισμού.
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