ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στα 360,1 δισ. ευρώ το χρέος το α’ τρίμηνο – Αντιστοιχεί στο 143,5% του ΑΕΠ

Στο -2,2% του ΑΕΠ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης - Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,37 δισ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες σε 27,66 δισ. ευρώ