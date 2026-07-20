CrediaBank – ΕΤΕπ: Ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα στην Ελλάδα
CrediaBank – ΕΤΕπ: Ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα στην Ελλάδα
Xρηματοδότηση ύψους έως 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ με την CrediaBank, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία των δύο οργανισμών. Η CrediaBank είναι η πρώτη μη συστημική τράπεζα στην Ευρώπη και η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, και με τη συνεισφορά της και την προβλεπόμενη μόχλευση, η πρωτοβουλία αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά έως και 200 εκατ. ευρώ προς όφελος των τελικών δικαιούχων.
Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω της CrediaBank σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (midcaps) σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν επενδύσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητάς τους. Παράλληλα, θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
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Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω της CrediaBank σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (midcaps) σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν επενδύσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητάς τους. Παράλληλα, θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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