CrediaBank – ΕΤΕπ: Ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα στην Ελλάδα

Xρηματοδότηση ύψους έως 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα