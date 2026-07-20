Aktor: Εξασφάλισε σύμβαση €132 εκατ. από την Qatar Airways – Ανέλαβε τη διαχείριση εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Hamad

Η AKTOR Qatar θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια