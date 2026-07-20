Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, το ΥΠΕΝ ανακοινώνει μία νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, Δήμοι και ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσής τους, να υποβάλουν τα αιτήματά τουςμε περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.Επιπρόσθετα, έως τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνγια έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκ. € αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατομμύρια ευρώ.Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτηστη χώρα και τηπου προωθείται στη Βουλή για μια πιο