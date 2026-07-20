AKTOR: Καλύφθηκε πάνω από δύο φορές το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
AKTOR: Καλύφθηκε πάνω από δύο φορές το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Η ισχυρή ζήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων άνω του 1 δισ. ευρώ - Η ΑΜΚ υλοποιείται μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα €13,52
Το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ της AKTOR φάνηκε από νωρίς, αφού λίγη μόλις ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, υπήρξε κάλυψη. Μάλιστα, μετά τις 14:00 έγινε γνωστό πως η αύξηση καλύφθηκε κατά τουλάχιστον δύο φορές. Στόχος του ομίλου, είναι να αντλήσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος εκκίνησε συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επαφές των τελευταίων εβδομάδων με ξένους θεσμικούς επενδυτές και τα road shows σε Λονδίνο, Παρίσι και ΗΠΑ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ζήτηση τόσο για την αύξηση κεφαλαίου όσο και για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση.
Για αυτό και κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό ποσό της αύξησης να είναι μεγαλύτερο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και η ζήτηση από τους επενδυτές. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της αγοράς, η αύξηση θα μπορούσε να διευρυνθεί ακόμη και προς τα 750 -800 εκατ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR από την αύξηση κεφαλαίου και τη διεθνή ομολογιακή έκδοση θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τo 1 δισ. ευρώ.
Στόχος δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση της ανάπτυξης του πενταετούς business plan αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε η εταιρεία να υποστηρίξει την επέκτασή της εκτός Ελλάδας. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η αύξηση του free float, καθώς εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διασπορά της μετοχής θα διευκολύνει την είσοδο περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και θα στηρίξει τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου. Οι επαφές που προηγήθηκαν στο εξωτερικό επιβεβαίωσαν ότι η AKTOR βρίσκεται πλέον στο «ραντάρ» μεγάλων διεθνών επενδυτών, τόσο long-only θεσμικών χαρτοφυλακίων όσο και hedge funds, αρκετά από τα οποία εξετάζουν πλέον σοβαρά την τοποθέτησή τους στην εταιρεία.
Ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχείρημα αποτελεί και η συμμετοχή των Goldman Sachs, Bank of America και UBS, οι οποίες έχουν αναλάβει την αναδοχή (underwriting) τόσο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όσο και του διεθνούς ομολογιακού δανείου.
Η εμπλοκή τριών εκ των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών παγκοσμίως θεωρείται από τη διοίκηση ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού σχεδίου και των αναπτυξιακών προοπτικών της AKTOR.
Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με περίπου 350 εκατ. ευρώ, παρέχοντας ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στην έκδοση και λειτουργώντας ως μηχανισμός στήριξης.
Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ακόμη και σημαντικό dilution των βασικών μετόχων, εφόσον αυτό οδηγήσει στην είσοδο νέων διεθνών επενδυτών και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον όμιλο. Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στη γ.σ ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο για τη WINEX, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, το ποσοστό της στην AKTOR θα υποχωρούσε από 39% στο 33%-35%, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η αύξηση της αξίας της εταιρείας και όχι η διατήρηση ενός υψηλότερου ποσοστού συμμετοχής.
Το guidance που έχει παρουσιάσει η εταιρεία προς τους επενδυτές αποτυπώνει το μέγεθος των φιλοδοξιών της για την επόμενη ημέρα της ανακεφαλαιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκδοσης, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμα άνω του 1,2 δισ. ευρώ και ανεκτέλεστο έργων ύψους 5 δισ. ευρώ.
Το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι στόχοι ανεβαίνουν σε κύκλο εργασιών 4,5-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600-700 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της διοίκησης να εξελίξει την AKTOR σε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους υποδομών και ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος εκκίνησε συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επαφές των τελευταίων εβδομάδων με ξένους θεσμικούς επενδυτές και τα road shows σε Λονδίνο, Παρίσι και ΗΠΑ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ζήτηση τόσο για την αύξηση κεφαλαίου όσο και για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση.
Για αυτό και κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό ποσό της αύξησης να είναι μεγαλύτερο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και η ζήτηση από τους επενδυτές. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της αγοράς, η αύξηση θα μπορούσε να διευρυνθεί ακόμη και προς τα 750 -800 εκατ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR από την αύξηση κεφαλαίου και τη διεθνή ομολογιακή έκδοση θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τo 1 δισ. ευρώ.
Στόχος δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση της ανάπτυξης του πενταετούς business plan αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε η εταιρεία να υποστηρίξει την επέκτασή της εκτός Ελλάδας. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η αύξηση του free float, καθώς εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διασπορά της μετοχής θα διευκολύνει την είσοδο περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και θα στηρίξει τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου. Οι επαφές που προηγήθηκαν στο εξωτερικό επιβεβαίωσαν ότι η AKTOR βρίσκεται πλέον στο «ραντάρ» μεγάλων διεθνών επενδυτών, τόσο long-only θεσμικών χαρτοφυλακίων όσο και hedge funds, αρκετά από τα οποία εξετάζουν πλέον σοβαρά την τοποθέτησή τους στην εταιρεία.
Το στοίχημα της διεθνοποίησης
Ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχείρημα αποτελεί και η συμμετοχή των Goldman Sachs, Bank of America και UBS, οι οποίες έχουν αναλάβει την αναδοχή (underwriting) τόσο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όσο και του διεθνούς ομολογιακού δανείου.
Η εμπλοκή τριών εκ των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών παγκοσμίως θεωρείται από τη διοίκηση ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού σχεδίου και των αναπτυξιακών προοπτικών της AKTOR.
Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με περίπου 350 εκατ. ευρώ, παρέχοντας ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στην έκδοση και λειτουργώντας ως μηχανισμός στήριξης.
Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ακόμη και σημαντικό dilution των βασικών μετόχων, εφόσον αυτό οδηγήσει στην είσοδο νέων διεθνών επενδυτών και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον όμιλο. Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στη γ.σ ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο για τη WINEX, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, το ποσοστό της στην AKTOR θα υποχωρούσε από 39% στο 33%-35%, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η αύξηση της αξίας της εταιρείας και όχι η διατήρηση ενός υψηλότερου ποσοστού συμμετοχής.
Το guidance που έχει παρουσιάσει η εταιρεία προς τους επενδυτές αποτυπώνει το μέγεθος των φιλοδοξιών της για την επόμενη ημέρα της ανακεφαλαιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκδοσης, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμα άνω του 1,2 δισ. ευρώ και ανεκτέλεστο έργων ύψους 5 δισ. ευρώ.
Η εικόνα της επόμενης ημέρας
Το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι στόχοι ανεβαίνουν σε κύκλο εργασιών 4,5-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600-700 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη φιλοδοξία της διοίκησης να εξελίξει την AKTOR σε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους υποδομών και ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί το χρηματοδοτικό θεμέλιο του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού της AKTOR, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, το LNG και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το σχέδιο ανάπτυξης
Η στρατηγική του ομίλου δεν προβλέπει περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αλλά αντίθετα την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρών και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από δραστηριότητες με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, όπως οι παραχωρήσεις, το LNG και οι ΑΠΕ, ώστε να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση της λειτουργικής κερδοφορίας από τις κατασκευές.
Από τα συνολικά 3 δισ. ευρώ των επενδύσεων, περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του ομίλου.
Στο επίκεντρο οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές
Με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της αγοράς στη σύνθεση των ξένων θεσμικών επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, καθώς από την έκβασή της θα διαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό και η νέα μετοχική εικόνα της AKTOR.
Τα ονόματα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην έκδοση δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς η διοίκηση απέφυγε τις προηγούμενες μέρες να ανοίξει τα χαρτιά της πριν από την έναρξη του βιβλίου προσφορών. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να αποσαφηνιστεί η σύνθεση των διεθνών χαρτοφυλακίων που θα στηρίξουν την μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου.
Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η διπλή χρηματοδοτική κίνηση, η AKTOR θα έχει αντλήσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ μέσα στην τελευταία τετραετία, αποκτώντας μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακές βάσεις στον ελληνικό κλάδο των υποδομών και της ενέργειαςμ.
Καθοριστικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό διαδραματίζει η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil. Οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις αφορούν την απόκτηση του 50% του υπό ανάπτυξη FSRU στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, κινήσεις που αναμένεται να ενισχύσουν τόσο το ανεκτέλεστο έργων όσο και την παρουσία της AKTOR στους τομείς του LNG, των παραχωρήσεων και των περιβαλλοντικών υποδομών.
Motor Oil, LNG και ΑΠΕ
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στόχος είναι η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 550 MW έως το τέλος του 2026 και 1 GW έως το το 2027, ενώ ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο ακόμη χαρτοφυλακίων έργων αποθήκευσης στη Βουλγαρία. Μακροπρόθεσμη επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, με παρουσία ακόμη και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και προοπτική αυτόνομης εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο προς το τέλος της δεκαετίας.
ΠΗΓΗ: newmoney.gr
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