Citi: Αλλάζει το αφήγημα για τους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, ποιες θεωρεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Ως παρωχημένες παρουσιάζονται οι λεγόμενες «Magnificent Seven», με τη Citi να καλεί τους επενδυτές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο εταιρειών