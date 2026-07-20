Citi: Αλλάζει το αφήγημα για τους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, ποιες θεωρεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες
Citi: Αλλάζει το αφήγημα για τους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς της Wall Street, ποιες θεωρεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες
Ως παρωχημένες παρουσιάζονται οι λεγόμενες «Magnificent Seven», με τη Citi να καλεί τους επενδυτές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο εταιρειών
Οι περίφημες «Magnificent Seven», η ομάδα των επτά τεχνολογικών κολοσσών που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στη Wall Street (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla), δεν αποτελεί πλέον το κατάλληλο σημείο αναφοράς για όσους επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τη Citigroup.
Οι στρατηγικοί αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Scott Chronert, υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο εταιρειών, το οποίο αποκαλούν «growth cluster» και το οποίο αντανακλά καλύτερα τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της νέας εποχής της AI.
Όπως σημειώνει ο Chronert, «οι Magnificent Seven έχουν πάψει να αποτελούν χρήσιμο επενδυτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των μεγάλων εταιρειών».
Η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της χρηματιστηριακής αξίας του S&P 500 και παράγει σχεδόν το 48% των συνολικών εταιρικών κερδών του δείκτη, γεγονός που την καθιστά τον βασικό μοχλό τόσο της κερδοφορίας όσο και της ανόδου των αμερικανικών μετοχών.
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Οι στρατηγικοί αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Scott Chronert, υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο εταιρειών, το οποίο αποκαλούν «growth cluster» και το οποίο αντανακλά καλύτερα τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της νέας εποχής της AI.
Όπως σημειώνει ο Chronert, «οι Magnificent Seven έχουν πάψει να αποτελούν χρήσιμο επενδυτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των μεγάλων εταιρειών».
Το νέο «growth cluster»Η Citi προτείνει ένα επενδυτικό καλάθι που περιλαμβάνει όχι μόνο τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και την πλειονότητα των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της χρηματιστηριακής αξίας του S&P 500 και παράγει σχεδόν το 48% των συνολικών εταιρικών κερδών του δείκτη, γεγονός που την καθιστά τον βασικό μοχλό τόσο της κερδοφορίας όσο και της ανόδου των αμερικανικών μετοχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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