Πλειστηριασμοί: Τα «βαριά ονόματα» της βιομηχανίας, τα επώνυμα σφυριά και τα hotels σε πρώτο πλάνο
Πλειστηριασμοί: Τα «βαριά ονόματα» της βιομηχανίας, τα επώνυμα σφυριά και τα hotels σε πρώτο πλάνο
Η Spider και η Neoset, τα ακίνητα των Τσιάρτα και Σπέντζου, αλλά και το “Prince Stafilos” είναι μερικές από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτής της εβδομάδας
Περί τους 1.370 πλειστηριασμούς έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν αυτή την εβδομάδα, που είναι η προτελευταία πριν η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατεβάσει ρολά για τον Αύγουστο.
Και σε αυτό το τριήμερο, από την Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στη λίστα των σφυριών περιλαμβάνονται γνωστές περιπτώσεις όπως τα μεγάλα βιομηχανικά ακίνητα της Spider (Πέτσιος) και της Neoset, «επώνυμα» ακίνητα όπως του πρώην άσσου των γηπέδων Β. Τσιάρτα, αλλά και του Αλέξανδρου Σπέντζου καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες.
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις αναστολών, όπως εκείνη του μεγάλου ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Ρόδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Και σε αυτό το τριήμερο, από την Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στη λίστα των σφυριών περιλαμβάνονται γνωστές περιπτώσεις όπως τα μεγάλα βιομηχανικά ακίνητα της Spider (Πέτσιος) και της Neoset, «επώνυμα» ακίνητα όπως του πρώην άσσου των γηπέδων Β. Τσιάρτα, αλλά και του Αλέξανδρου Σπέντζου καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες.
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις αναστολών, όπως εκείνη του μεγάλου ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Ρόδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα