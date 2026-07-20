Πλειστηριασμοί: Τα «βαριά ονόματα» της βιομηχανίας, τα επώνυμα σφυριά και τα hotels σε πρώτο πλάνο

Η Spider και η Neoset, τα ακίνητα των Τσιάρτα και Σπέντζου, αλλά και το “Prince Stafilos” είναι μερικές από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτής της εβδομάδας