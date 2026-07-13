Η εμπειρία σε 6 ιστορικά ξενοδοχεία του κόσμου
Η εμπειρία σε 6 ιστορικά ξενοδοχεία του κόσμου
Ίσως τα όρια της άνεσης γύρω από τη φιλοξενία, ακόμα και στην πιο εξωφρενική της μορφή, έχουν ήδη κατακτηθεί. Κάποια ξενοδοχεία λανσάρουν την ιστορικότητά τους ως premium υπηρεσία στους πελάτες τους
Το παρισινό Ritz μας δίνει το ιδανικό παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να κοιμηθεί στη σουίτα της πασίγνωστης, εκκεντρικής όσο και αμφιλεγόμενης σχεδιάστριας μόδας Κοκό Σανέλ. Μιλάμε για έναν χώρο 188 τετραγωνικών μέτρων, με δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, χαμάμ και θέα στην Place Vendôme. Η τιμή του δεν είναι σταθερή. Οι σουίτες του Ritz ξεκινούν από αρκετές χιλιάδες ευρώ τη βραδιά, ενώ η συγκεκριμένη, σύμφωνα με δημοσιευμένες εκτιμήσεις, μπορεί να πλησιάζει ή να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα