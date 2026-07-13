Η εμπειρία σε 6 ιστορικά ξενοδοχεία του κόσμου

Ίσως τα όρια της άνεσης γύρω από τη φιλοξενία, ακόμα και στην πιο εξωφρενική της μορφή, έχουν ήδη κατακτηθεί. Κάποια ξενοδοχεία λανσάρουν την ιστορικότητά τους ως premium υπηρεσία στους πελάτες τους