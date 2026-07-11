To star-system και το χρηματιστήριο των DJs
To star-system και το χρηματιστήριο των DJs
Οι DJs εξελίσσονται σε πολιτισμικά σημεία αναφοράς και το άλλοτε underground αποκτά τη θέση που κάποτε κατείχε το καθαρά εμπορικό
Κάποτε, ο πιο ισχυρός DJ ήταν εκείνος με τα περισσότερα streams, τα μεγαλύτερα συμβόλαια και τις πιο ακριβοπληρωμένες εμφανίσεις. Σήμερα, η εικόνα έχει αρχίσει να αλλάζει. Η πραγματική επιρροή μοιάζει να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε καλλιτέχνες που αποφεύγουν τις εύκολες επιτυχίες, χτίζουν πιστές κοινότητες και κάνουν χιλιάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν αποκλειστικά για ένα μουσικό set.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα