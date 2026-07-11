ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ακτή Νηρέως στην Εύβοια, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,9 Ρίχτερ κοντά στις Αρφαρές Μεσσηνίας

To star-system και το χρηματιστήριο των DJs
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To star-system και το χρηματιστήριο των DJs

Οι DJs εξελίσσονται σε πολιτισμικά σημεία αναφοράς και το άλλοτε underground αποκτά τη θέση που κάποτε κατείχε το καθαρά εμπορικό

To star-system και το χρηματιστήριο των DJs
Κάποτε, ο πιο ισχυρός DJ ήταν εκείνος με τα περισσότερα streams, τα μεγαλύτερα συμβόλαια και τις πιο ακριβοπληρωμένες εμφανίσεις. Σήμερα, η εικόνα έχει αρχίσει να αλλάζει. Η πραγματική επιρροή μοιάζει να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε καλλιτέχνες που αποφεύγουν τις εύκολες επιτυχίες, χτίζουν πιστές κοινότητες και κάνουν χιλιάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν αποκλειστικά για ένα μουσικό set.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης