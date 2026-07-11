Γιατί ακριβαίνουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα υγείας

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με παλαιά ισόβια συμβόλαια βλέπουν το ασφάλιστρό τους να αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζονται περισσότερο