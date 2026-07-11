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Γιατί ακριβαίνουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα υγείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί ακριβαίνουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα υγείας

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με παλαιά ισόβια συμβόλαια βλέπουν το ασφάλιστρό τους να αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζονται περισσότερο

Γιατί ακριβαίνουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα υγείας
Ο λογαριασμός της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας συνεχίζει να ανεβαίνει. Παρά την αντικατάσταση του δείκτη του ΙΟΒΕ από τον νέο Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις που περνούν φέτος στην αγορά κινούνται και πάλι, κατά μέσο όρο, κοντά στο 8%, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι ο νέος μηχανισμός θα οδηγούσε από μόνος του σε αισθητά χαμηλότερες αναπροσαρμογές. Για χιλιάδες ασφαλισμένους, ιδιαίτερα όσους διατηρούν τα παλαιά ισόβια συμβόλαια υγείας, το συμπέρασμα είναι απλό: πληρώνουν ακριβά σήμερα και, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά και τα επόμενα χρόνια.

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