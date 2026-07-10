Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη
Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη
Οι νεότερες γενιές επενδύουν με πιο σύγχρονο και διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας
Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στη σύγχρονη ιστορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι κληρονόμοι που αναμένεται να αποκτήσουν τρισεκατομμύρια δολάρια από οικογενειακές περιουσίες φαίνεται πως θα διαχειριστούν αυτόν τον πλούτο με διαφορετικό τρόπο από τις γενιές που τον δημιούργησαν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS, τα επόμενα είκοσι χρόνια αναμένεται να μεταβιβαστούν 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη γενιά των baby boomers και από μεγαλύτερους σε ηλικία επιχειρηματίες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
«Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή μεταφορά πλούτου από τη μία γενιά στην επόμενη», δήλωσε η UBS στο CNBC. Μάλιστα, μόνο οι οικογένειες δισεκατομμυριούχων εκτιμάται ότι θα μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2040.
«Σε πολλές εύπορες οικογένειες, η πρώτη γενιά δημιούργησε τον πλούτο της μέσα από δραστηριότητες που γνώριζε σε βάθος, όπως οικογενειακές επιχειρήσεις, επενδύσεις σε ακίνητα ή συμμετοχές σε ισχυρές τοπικές εταιρείες. Αντίθετα, οι νεότερες γενιές έχουν συχνά διεθνή εκπαίδευση και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που τις οδηγεί να εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών επιλογών και να προσεγγίζουν τις επενδύσεις με μεγαλύτερη ευελιξία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Χαρτ, διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της Legacy Wealth Advisors.
Αντίθετα, οι νεότεροι κληρονόμοι εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες πέρα από τα παραδοσιακά όρια της οικογενειακής περιουσίας. Όπως επισημαίνει η Χαρτ, «στρέφονται συχνότερα σε διαφορετικές αγορές, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες επενδύσεων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση».
Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εύπορες οικογένειες κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Η Χαρτ ανέφερε ότι, ιδιαίτερα στην Ασία, πολλές οικογένειες «επένδυαν σχεδόν αποκλειστικά σε ακίνητα επί γενιές, θεωρώντας τα βασικό μέσο διατήρησης και μεταβίβασης του οικογενειακού πλούτου».
«Ωστόσο», όπως επισημαίνει, «οι κληρονόμοι της δεύτερης και της τρίτης γενιάς επιλέγουν όλο και συχνότερα να διευρύνουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τοποθετώντας κεφάλαια και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές».
Τα ευρήματα έρευνας της Natixis Investment Managers δείχνουν ότι οι millennials εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές επενδυτών, με ποσοστό 53% να δηλώνει θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, είναι πιο πιθανό να συζητούν με τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους το ενδεχόμενο επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, καθώς το 62% αναφέρει ότι το έχει ήδη κάνει. Επιπλέον, το 44% δηλώνει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει ή να αυξήσει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέσα στον επόμενο χρόνο.
Η νεότερη γενιά φαίνεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση τον επενδυτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με έρευνα της Natixis, το 78% των millennials στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού επιδιώκει επενδύσεις που μπορούν να αποφέρουν αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες της ευρύτερης αγοράς. Αντίθετα, μόνο το 38% των baby boomers δηλώνει πρόθυμο να αναλάβει αυξημένο κίνδυνο με στόχο καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις.
Το χρήμα ως εργαλείο για την επίτευξη στόχων
Ο Τόμπιας Πρέστελ, ιδρυτής της Prestel & Partner, υποστηρίζει ότι οι νεότερες γενιές εύπορων ατόμων «αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το χρήμα ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και όχι ως αυτοσκοπό».
«Για τους περισσότερους ηλικιωμένους η απόκτηση και η διατήρηση του πλούτου αποτελούσαν αυτοσκοπό. Οι νεότεροι, αντίθετα, τον αντιμετωπίζουν κυρίως ως εργαλείο», ανέφερε ο Πρέστελ. «Τους ενδιαφέρει περισσότερο το τι μπορούν να πετύχουν μέσω αυτού, παρά απλώς η συσσώρευσή του».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS, τα επόμενα είκοσι χρόνια αναμένεται να μεταβιβαστούν 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη γενιά των baby boomers και από μεγαλύτερους σε ηλικία επιχειρηματίες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
«Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή μεταφορά πλούτου από τη μία γενιά στην επόμενη», δήλωσε η UBS στο CNBC. Μάλιστα, μόνο οι οικογένειες δισεκατομμυριούχων εκτιμάται ότι θα μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2040.
«Σε πολλές εύπορες οικογένειες, η πρώτη γενιά δημιούργησε τον πλούτο της μέσα από δραστηριότητες που γνώριζε σε βάθος, όπως οικογενειακές επιχειρήσεις, επενδύσεις σε ακίνητα ή συμμετοχές σε ισχυρές τοπικές εταιρείες. Αντίθετα, οι νεότερες γενιές έχουν συχνά διεθνή εκπαίδευση και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που τις οδηγεί να εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών επιλογών και να προσεγγίζουν τις επενδύσεις με μεγαλύτερη ευελιξία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Χαρτ, διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της Legacy Wealth Advisors.
Αντίθετα, οι νεότεροι κληρονόμοι εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες πέρα από τα παραδοσιακά όρια της οικογενειακής περιουσίας. Όπως επισημαίνει η Χαρτ, «στρέφονται συχνότερα σε διαφορετικές αγορές, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες επενδύσεων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση».
Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εύπορες οικογένειες κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Η Χαρτ ανέφερε ότι, ιδιαίτερα στην Ασία, πολλές οικογένειες «επένδυαν σχεδόν αποκλειστικά σε ακίνητα επί γενιές, θεωρώντας τα βασικό μέσο διατήρησης και μεταβίβασης του οικογενειακού πλούτου».
«Ωστόσο», όπως επισημαίνει, «οι κληρονόμοι της δεύτερης και της τρίτης γενιάς επιλέγουν όλο και συχνότερα να διευρύνουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τοποθετώντας κεφάλαια και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές».
Τα ευρήματα έρευνας της Natixis Investment Managers δείχνουν ότι οι millennials εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές επενδυτών, με ποσοστό 53% να δηλώνει θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, είναι πιο πιθανό να συζητούν με τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους το ενδεχόμενο επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, καθώς το 62% αναφέρει ότι το έχει ήδη κάνει. Επιπλέον, το 44% δηλώνει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει ή να αυξήσει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέσα στον επόμενο χρόνο.
Η νεότερη γενιά φαίνεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση τον επενδυτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με έρευνα της Natixis, το 78% των millennials στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού επιδιώκει επενδύσεις που μπορούν να αποφέρουν αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες της ευρύτερης αγοράς. Αντίθετα, μόνο το 38% των baby boomers δηλώνει πρόθυμο να αναλάβει αυξημένο κίνδυνο με στόχο καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις.
Το χρήμα ως εργαλείο για την επίτευξη στόχων
Ο Τόμπιας Πρέστελ, ιδρυτής της Prestel & Partner, υποστηρίζει ότι οι νεότερες γενιές εύπορων ατόμων «αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το χρήμα ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και όχι ως αυτοσκοπό».
«Για τους περισσότερους ηλικιωμένους η απόκτηση και η διατήρηση του πλούτου αποτελούσαν αυτοσκοπό. Οι νεότεροι, αντίθετα, τον αντιμετωπίζουν κυρίως ως εργαλείο», ανέφερε ο Πρέστελ. «Τους ενδιαφέρει περισσότερο το τι μπορούν να πετύχουν μέσω αυτού, παρά απλώς η συσσώρευσή του».
Η διαφορετική αυτή στη νοοτροπία γίνεται αισθητή και μέσω των καταναλωτικών τους επιλογών. Αντί να επιδιώκουν την απόκτηση παραδοσιακών συμβόλων κοινωνικού κύρους, πολλοί νεότεροι κληρονόμοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις εμπειρίες, στην ευελιξία που προσφέρει η δυνατότητα μετακίνησης και σε έναν πιο διεθνή τρόπο ζωής. Όπως σημειώνει ο Πρέστελ, «οι νεότεροι εύποροι ενδιαφέρονται λιγότερο για τη συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων και περισσότερο για την απόκτηση κατοικιών σε διαφορετικές χώρες. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζουν έναν διεθνή τρόπο ζωής με επενδύσεις στην αγορά ακινήτων».
Παράλληλα, το ενδιαφέρον για βιώσιμες επενδύσεις και οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο ολοένα και αυξάνεται. Σύμφωνα με την UBS, σχεδόν το 50% των επενδυτών της νεότερης γενιάς είτε έχει ήδη τοποθετήσει κεφάλαια σε τέτοιου είδους επενδύσεις, είτε επιθυμεί να ενημερώνεται περισσότερο για τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.
Η μεταβίβαση του πλούτου αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες τον διαχειρίζονται. Σύμφωνα με την UBS, τα μέλη της επόμενης γενιάς αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την κληρονομιά όχι ως ένα εύκολο οικονομικό κέρδος, αλλά ως μια ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν.
«Ο αδελφός μου και εγώ δεν θεωρούμε την κληρονομιά ως κάτι που απλώς θα λάβουμε, αλλά ως ευθύνη να διαχειριστούμε τον πλούτο εξίσου σωστά με τον τρόπο που το έκανε ο πατέρας μας», δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα της UBS.
Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή υπάρχουν και προκλήσεις.
Παρότι μεταβιβάζονται πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στη διαδικασία της μεταβίβασης. Οι σύμβουλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη διατήρηση του πλούτου «προέρχονται συχνά από το εσωτερικό των ίδιων των οικογενειών».
«Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, αλλά η έλλειψη επικοινωνίας», δήλωσε η Χαρτ.
Πολλοί ιδρυτές οικογενειακών περιουσιών παλαιότερων γενεών εξακολουθούν να διστάζουν να παραχωρήσουν τον έλεγχο, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου ο πλούτος είναι συχνά στενά συνδεδεμένος με τον πατέρα ή τη μητέρα που τον δημιούργησε. Την ίδια στιγμή, οι κληρονόμοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια, σαφή σχεδιασμό διαδοχής και επίσημες δομές για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας.
«Ακόμη και όταν υπάρχει σχέδιο διαδοχής, ο μεγαλύτερος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πλούτου είναι οι οικογενειακές διαφωνίες», πρόσθεσε η Χαρτ.
Καθώς ο πλούτος μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, οι σύμβουλοι αναφέρουν ότι η επιτυχής μεταβίβαση εξαρτάται όλο και περισσότερο από το κατά πόσο οι κληρονόμοι είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την περιουσία, και λιγότερο από το είδος ή τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων.
www.newmoney.gr
Παράλληλα, το ενδιαφέρον για βιώσιμες επενδύσεις και οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο ολοένα και αυξάνεται. Σύμφωνα με την UBS, σχεδόν το 50% των επενδυτών της νεότερης γενιάς είτε έχει ήδη τοποθετήσει κεφάλαια σε τέτοιου είδους επενδύσεις, είτε επιθυμεί να ενημερώνεται περισσότερο για τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.
Η μεταβίβαση του πλούτου αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες τον διαχειρίζονται. Σύμφωνα με την UBS, τα μέλη της επόμενης γενιάς αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την κληρονομιά όχι ως ένα εύκολο οικονομικό κέρδος, αλλά ως μια ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν.
«Ο αδελφός μου και εγώ δεν θεωρούμε την κληρονομιά ως κάτι που απλώς θα λάβουμε, αλλά ως ευθύνη να διαχειριστούμε τον πλούτο εξίσου σωστά με τον τρόπο που το έκανε ο πατέρας μας», δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα της UBS.
Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή υπάρχουν και προκλήσεις.
Παρότι μεταβιβάζονται πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στη διαδικασία της μεταβίβασης. Οι σύμβουλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη διατήρηση του πλούτου «προέρχονται συχνά από το εσωτερικό των ίδιων των οικογενειών».
«Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, αλλά η έλλειψη επικοινωνίας», δήλωσε η Χαρτ.
Πολλοί ιδρυτές οικογενειακών περιουσιών παλαιότερων γενεών εξακολουθούν να διστάζουν να παραχωρήσουν τον έλεγχο, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου ο πλούτος είναι συχνά στενά συνδεδεμένος με τον πατέρα ή τη μητέρα που τον δημιούργησε. Την ίδια στιγμή, οι κληρονόμοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια, σαφή σχεδιασμό διαδοχής και επίσημες δομές για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας.
«Ακόμη και όταν υπάρχει σχέδιο διαδοχής, ο μεγαλύτερος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πλούτου είναι οι οικογενειακές διαφωνίες», πρόσθεσε η Χαρτ.
Καθώς ο πλούτος μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, οι σύμβουλοι αναφέρουν ότι η επιτυχής μεταβίβαση εξαρτάται όλο και περισσότερο από το κατά πόσο οι κληρονόμοι είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την περιουσία, και λιγότερο από το είδος ή τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων.
www.newmoney.gr
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