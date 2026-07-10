Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη

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Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στη σύγχρονη ιστορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι κληρονόμοι που αναμένεται να αποκτήσουν τρισεκατομμύρια δολάρια από οικογενειακές περιουσίες φαίνεται πως θα διαχειριστούν αυτόν τον πλούτο με διαφορετικό τρόπο από τις γενιές που τον δημιούργησαν.Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS, τα επόμενα είκοσι χρόνια αναμένεται να μεταβιβαστούν 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη γενιά των baby boomers και από μεγαλύτερους σε ηλικία επιχειρηματίες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.«Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή μεταφορά πλούτου από τη μία γενιά στην επόμενη», δήλωσε η UBS στο CNBC. Μάλιστα, μόνο οι οικογένειες δισεκατομμυριούχων εκτιμάται ότι θα μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2040.«Σε πολλές εύπορες οικογένειες, η πρώτη γενιά δημιούργησε τον πλούτο της μέσα από δραστηριότητες που γνώριζε σε βάθος, όπως οικογενειακές επιχειρήσεις, επενδύσεις σε ακίνητα ή συμμετοχές σε ισχυρές τοπικές εταιρείες. Αντίθετα, οι νεότερες γενιές έχουν συχνά διεθνή εκπαίδευση και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που τις οδηγεί να εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών επιλογών και να προσεγγίζουν τις επενδύσεις με μεγαλύτερη ευελιξία», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Χαρτ, διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της Legacy Wealth Advisors.Αντίθετα, οι νεότεροι κληρονόμοι εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες πέρα από τα παραδοσιακά όρια της οικογενειακής περιουσίας. Όπως επισημαίνει η Χαρτ, «στρέφονται συχνότερα σε διαφορετικές αγορές, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες επενδύσεων, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση».Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εύπορες οικογένειες κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Η Χαρτ ανέφερε ότι, ιδιαίτερα στην Ασία, πολλές οικογένειες «επένδυαν σχεδόν αποκλειστικά σε ακίνητα επί γενιές, θεωρώντας τα βασικό μέσο διατήρησης και μεταβίβασης του οικογενειακού πλούτου».«Ωστόσο», όπως επισημαίνει, «οι κληρονόμοι της δεύτερης και της τρίτης γενιάς επιλέγουν όλο και συχνότερα να διευρύνουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τοποθετώντας κεφάλαια και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές».Τα ευρήματα έρευνας της Natixis Investment Managers δείχνουν ότι οι millennials εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές επενδυτών, με ποσοστό 53% να δηλώνει θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, είναι πιο πιθανό να συζητούν με τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους το ενδεχόμενο επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, καθώς το 62% αναφέρει ότι το έχει ήδη κάνει. Επιπλέον, το 44% δηλώνει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει ή να αυξήσει τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέσα στον επόμενο χρόνο.Η νεότερη γενιά φαίνεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση τον επενδυτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με έρευνα της Natixis, το 78% των millennials στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού επιδιώκει επενδύσεις που μπορούν να αποφέρουν αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες της ευρύτερης αγοράς. Αντίθετα, μόνο το 38% των baby boomers δηλώνει πρόθυμο να αναλάβει αυξημένο κίνδυνο με στόχο καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις.Το χρήμα ως εργαλείο για την επίτευξη στόχωνΟ Τόμπιας Πρέστελ, ιδρυτής της Prestel & Partner, υποστηρίζει ότι οι νεότερες γενιές εύπορων ατόμων «αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το χρήμα ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, και όχι ως αυτοσκοπό».«Για τους περισσότερους ηλικιωμένους η απόκτηση και η διατήρηση του πλούτου αποτελούσαν αυτοσκοπό. Οι νεότεροι, αντίθετα, τον αντιμετωπίζουν κυρίως ως εργαλείο», ανέφερε ο Πρέστελ. «Τους ενδιαφέρει περισσότερο το τι μπορούν να πετύχουν μέσω αυτού, παρά απλώς η συσσώρευσή του».