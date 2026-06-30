Wall Street: Νέα υψηλά για τον Dow Jones και το καλύτερο εξάμηνο από το 2021 - Έκρηξη στις μετοχές των μικροτσίπ
Wall Street: Νέα υψηλά για τον Dow Jones και το καλύτερο εξάμηνο από το 2021 - Έκρηξη στις μετοχές των μικροτσίπ
Η Wall Street ολοκλήρωσε το καλύτερο τρίμηνο από το 2020, με τον S&P 500 να εκτοξεύεται κατά 14% και τον Nasdaq κατά 20% - Οδηγός οι μετοχές των ημιαγωγών, τα ισχυρά στοιχεία της αγοράς εργασίας και η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων
Με θετικά πρόσημα και ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones ολοκληρώνεται το καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων έξι ετών για τη Wall Street, καθώς η ισχυρή άνοδος των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών, σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές των εταιρικών κερδών.
Συγκεκριμένα στο ταμπλό, ο Dow διεύρυνε τα υψηλά της Δευτέρας αγγίζοντας νέο «ταβάνι» στις 52.319 μονάδες, με αύξηση 0,26%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 7.499 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,52% στις 26.213 μονάδες.
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή τους από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ ο Dow Jones το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο από το 2021.
Συγκεκριμένα για το εξάμηνο, ο Dow ανέβηκε πάνω από 8%, ο S&P 500 πρόσθεσε επίσης 8% και ο Nasdaq τουλάχιστον 11%. Αξιοσημείωτη και η εκρηκτική άνοδος του δείκτη Russell 2000 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που άγγιξε το +21%, που είναι η καλύτερη επίδοση του από το 1991.
Για το δεύτερο τρίμηνο, S&P 500 και Nasdaq ξεχώρισαν με κέρδη 14% και 20% αντιστοίχως, ενώ ο Dow ακολούθησε προσθέτοντας πάνω από 12%.
Ωστόσο, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάμεικτη εικόνα. Ο Dow ανέβηκε πάνω από 2% ξεπερνώντας και το ορόσημο των 52.000 μονάδων. Ωστόσο, ο
S&P 500 υποχώρησε περίπου 2% και ο Nasdaq έχασε πάνω από 4%, με αμφότερους τους δείκτες να έχουν επηρεαστεί από τις ισχυρές ρευστοποιήσεις και τη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο.
Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι το ράλι των τελευταίων τριών μηνών είχε ήδη προσθέσει περισσότερα από 8 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία του S&P 500, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ανθεκτικότητα τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Παρότι η άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και περιόρισε την αγοραστική δύναμη, η ζήτηση για εργαζομένους παρέμεινε ισχυρή χάρη στην ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης.
«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρώτο εξάμηνο για τη Wall Street, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτήρισαν την περίοδο», σχολίασε ο Τζέι Τζέι Κίναχαν της Cboe Global Markets.
Όπως επεσήμανε, «οι αγορές απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους, συνεχίζοντας να καταγράφουν νέα κέρδη παρά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσαν η διόρθωση των αγορών, ο πόλεμος με το Ιράν και μια σειρά άλλων εξωτερικών παραγόντων».
Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την περίοδο της πανδημίας, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποκαθίσταται σταδιακά. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ έφθασαν στη Ντόχα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τη μείωση της έντασης γύρω από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Αν και για την ώρα δεν φαίνεται να έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
Συγκεκριμένα στο ταμπλό, ο Dow διεύρυνε τα υψηλά της Δευτέρας αγγίζοντας νέο «ταβάνι» στις 52.319 μονάδες, με αύξηση 0,26%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 7.499 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,52% στις 26.213 μονάδες.
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή τους από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ ο Dow Jones το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο από το 2021.
Συγκεκριμένα για το εξάμηνο, ο Dow ανέβηκε πάνω από 8%, ο S&P 500 πρόσθεσε επίσης 8% και ο Nasdaq τουλάχιστον 11%. Αξιοσημείωτη και η εκρηκτική άνοδος του δείκτη Russell 2000 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που άγγιξε το +21%, που είναι η καλύτερη επίδοση του από το 1991.
Για το δεύτερο τρίμηνο, S&P 500 και Nasdaq ξεχώρισαν με κέρδη 14% και 20% αντιστοίχως, ενώ ο Dow ακολούθησε προσθέτοντας πάνω από 12%.
Ωστόσο, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάμεικτη εικόνα. Ο Dow ανέβηκε πάνω από 2% ξεπερνώντας και το ορόσημο των 52.000 μονάδων. Ωστόσο, ο
S&P 500 υποχώρησε περίπου 2% και ο Nasdaq έχασε πάνω από 4%, με αμφότερους τους δείκτες να έχουν επηρεαστεί από τις ισχυρές ρευστοποιήσεις και τη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο.
Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι το ράλι των τελευταίων τριών μηνών είχε ήδη προσθέσει περισσότερα από 8 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία του S&P 500, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ανθεκτικότητα τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Παρότι η άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και περιόρισε την αγοραστική δύναμη, η ζήτηση για εργαζομένους παρέμεινε ισχυρή χάρη στην ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης.
«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρώτο εξάμηνο για τη Wall Street, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτήρισαν την περίοδο», σχολίασε ο Τζέι Τζέι Κίναχαν της Cboe Global Markets.
Όπως επεσήμανε, «οι αγορές απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους, συνεχίζοντας να καταγράφουν νέα κέρδη παρά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσαν η διόρθωση των αγορών, ο πόλεμος με το Ιράν και μια σειρά άλλων εξωτερικών παραγόντων».
Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την περίοδο της πανδημίας, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποκαθίσταται σταδιακά. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ έφθασαν στη Ντόχα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τη μείωση της έντασης γύρω από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Αν και για την ώρα δεν φαίνεται να έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
Στο μέτωπο των μάκρο, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες αποφάσεις της Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να έχει ως βασική προτεραιότητα τον περιορισμό του πληθωρισμού.
Ο δείκτης πληθωρισμού που παρακολουθεί στενότερα η Fed αυξήθηκε τον Μάιο στο υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ και ο γενικός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η επιτάχυνση αποδόθηκε κυρίως στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Ωστόσο, η επιστροφή των τιμών του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα έχει περιορίσει πλέον τις πληθωριστικές ανησυχίες, αν και αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην οικονομία.
Το θετικό κλίμα στην αγορά ενισχύθηκε από τα στοιχεία της έρευνας JOLTS, σύμφωνα με τα οποία οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Μάιο στα 7,594 εκατ., υψηλότερα τόσο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων (7,296 εκατ.) όσο και από την αναθεωρημένη μέτρηση του Απριλίου (7,585 εκατ.), καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.
«Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ανοικτές θέσεις εργασίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών», σχολίασε η επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal, Χέδερ Λονγκ.
Όπως πρόσθεσε, «το ποσοστό προσλήψεων στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλό, στο 3,3%, αλλά έχει απομακρυνθεί από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 3,1% που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο.
Η έκθεση έδειξε επίσης ότι το ποσοστό των εργαζομένων που παραιτούνται οικειοθελώς παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,9%.
«Ο λόγος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας προς τους ανέργους αυξήθηκε ελαφρά τον Μάιο. Πρόκειται για έναν δείκτη που οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούν στενά προκειμένου να αξιολογούν την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας», σημείωσε Κόλιν Μάρτιν της Schwab Research.
Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα εν όψει της κρίσιμης έκθεσης της Παρασκευής για την συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας (Jobs Report).
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Anthropic παρουσίασε νέο λογισμικό που στοχεύει στην αυτοματοποίηση της επιστημονικής έρευνας. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκανε δεκτή την προσφυγή της Apple σχετικά με την υπόθεση ανταγωνισμού που αφορά την Epic Games. Παράλληλα, οι Visa, Stripe και Bank of New York Mellon συμμετέχουν σε κοινοπραξία δεκάδων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την ανάπτυξη νέου stablecoin, με στόχο την ευρύτερη υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών.
Επιπλέον, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) επέτρεψε στη Philip Morris International να προωθεί τα σακουλάκια νικοτίνης Zyn ως λιγότερο επιβλαβή από τα συμβατικά τσιγάρα, ενώ η Air Products and Chemicals εγκατέλειψε τα σχέδια για την ανάπτυξη πολυδισεκατομμυριούχου έργου παραγωγής υδρογόνου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Λουιζιάνα.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες ξεχώρισαν με οδηγό τον κλάδο των ημιαγωγών που εξελίσσεται στο νέο… αστέρι της αγοράς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Semiconductor Index συμπλήρωσε το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία του, με εντυπωσιακή άνοδο 80,7%, επιβεβαιώνοντας ότι οι εταιρείες μικροτσίπ εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό του φετινού ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Μεταξύ τους ξεχώρισε η AMD μετά και την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Wells Fargo, όπως επίσης οι Applied Materials και Lam Research μετά τις νέες αισιόδοξες εκτιμήσεις αναλυτών για τη ζήτηση εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ.
Ισχυρή άνοδο άνω του 10% και για την SanDisk, καθώς οι αναλυτές αναβάθμισαν εκ νέου την τιμή-στόχο της, εκτιμώντας ότι οι ελλείψεις στις μνήμες και τα νέα μακροχρόνια συμβόλαια θα στηρίξουν την κερδοφορία της για αρκετά ακόμη χρόνια.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Air Products καθώς ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει μεγάλο έργο καθαρής ενέργειας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη λογιστική επιβάρυνση που θα της επιφέρει, όπως και η AeroVironment μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και παραγγελιών στον τομέα των drones.
Στον αντίποδα η Strategy υποχώρησε περίπου 6%, αφού η εταιρεία του Μάικλ Σέιλορ εγκατέλειψε τη στρατηγική της να μη διαθέτει ποτέ προς πώληση τα αποθέματα Bitcoin που διακρατεί.
Απώλειες σημείωσε επίσης η Concentrix, μετά από αποτελέσματα και προβλέψεις που απογοήτευσαν την αγορά, ενώ η Zimmer Biomet υποχώρησε μετά την ανακοίνωση εξαγοράς δραστηριοτήτων της Pacira Biosciences, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το κόστος της συμφωνίας.
Πιέσεις καταγράφηκαν και στις μετοχές των τηλεπικοινωνιακών ομίλων Verizon, AT&T και T-Mobile US, καθώς οι τελευταίες κινήσεις της Comcast αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για εντονότερο ανταγωνισμό στον κλάδο.
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Ο δείκτης πληθωρισμού που παρακολουθεί στενότερα η Fed αυξήθηκε τον Μάιο στο υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ και ο γενικός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η επιτάχυνση αποδόθηκε κυρίως στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Ωστόσο, η επιστροφή των τιμών του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα έχει περιορίσει πλέον τις πληθωριστικές ανησυχίες, αν και αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην οικονομία.
Το θετικό κλίμα στην αγορά ενισχύθηκε από τα στοιχεία της έρευνας JOLTS, σύμφωνα με τα οποία οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Μάιο στα 7,594 εκατ., υψηλότερα τόσο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων (7,296 εκατ.) όσο και από την αναθεωρημένη μέτρηση του Απριλίου (7,585 εκατ.), καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.
«Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ανοικτές θέσεις εργασίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών», σχολίασε η επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal, Χέδερ Λονγκ.
Όπως πρόσθεσε, «το ποσοστό προσλήψεων στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλό, στο 3,3%, αλλά έχει απομακρυνθεί από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 3,1% που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο.
Η έκθεση έδειξε επίσης ότι το ποσοστό των εργαζομένων που παραιτούνται οικειοθελώς παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,9%.
«Ο λόγος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας προς τους ανέργους αυξήθηκε ελαφρά τον Μάιο. Πρόκειται για έναν δείκτη που οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούν στενά προκειμένου να αξιολογούν την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας», σημείωσε Κόλιν Μάρτιν της Schwab Research.
Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα εν όψει της κρίσιμης έκθεσης της Παρασκευής για την συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας (Jobs Report).
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Anthropic παρουσίασε νέο λογισμικό που στοχεύει στην αυτοματοποίηση της επιστημονικής έρευνας. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκανε δεκτή την προσφυγή της Apple σχετικά με την υπόθεση ανταγωνισμού που αφορά την Epic Games. Παράλληλα, οι Visa, Stripe και Bank of New York Mellon συμμετέχουν σε κοινοπραξία δεκάδων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την ανάπτυξη νέου stablecoin, με στόχο την ευρύτερη υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών.
Επιπλέον, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) επέτρεψε στη Philip Morris International να προωθεί τα σακουλάκια νικοτίνης Zyn ως λιγότερο επιβλαβή από τα συμβατικά τσιγάρα, ενώ η Air Products and Chemicals εγκατέλειψε τα σχέδια για την ανάπτυξη πολυδισεκατομμυριούχου έργου παραγωγής υδρογόνου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Λουιζιάνα.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές εταιρείες ξεχώρισαν με οδηγό τον κλάδο των ημιαγωγών που εξελίσσεται στο νέο… αστέρι της αγοράς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Semiconductor Index συμπλήρωσε το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία του, με εντυπωσιακή άνοδο 80,7%, επιβεβαιώνοντας ότι οι εταιρείες μικροτσίπ εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό του φετινού ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Μεταξύ τους ξεχώρισε η AMD μετά και την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Wells Fargo, όπως επίσης οι Applied Materials και Lam Research μετά τις νέες αισιόδοξες εκτιμήσεις αναλυτών για τη ζήτηση εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ.
Ισχυρή άνοδο άνω του 10% και για την SanDisk, καθώς οι αναλυτές αναβάθμισαν εκ νέου την τιμή-στόχο της, εκτιμώντας ότι οι ελλείψεις στις μνήμες και τα νέα μακροχρόνια συμβόλαια θα στηρίξουν την κερδοφορία της για αρκετά ακόμη χρόνια.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Air Products καθώς ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει μεγάλο έργο καθαρής ενέργειας αναγνωρίζοντας τη μεγάλη λογιστική επιβάρυνση που θα της επιφέρει, όπως και η AeroVironment μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και παραγγελιών στον τομέα των drones.
Στον αντίποδα η Strategy υποχώρησε περίπου 6%, αφού η εταιρεία του Μάικλ Σέιλορ εγκατέλειψε τη στρατηγική της να μη διαθέτει ποτέ προς πώληση τα αποθέματα Bitcoin που διακρατεί.
Απώλειες σημείωσε επίσης η Concentrix, μετά από αποτελέσματα και προβλέψεις που απογοήτευσαν την αγορά, ενώ η Zimmer Biomet υποχώρησε μετά την ανακοίνωση εξαγοράς δραστηριοτήτων της Pacira Biosciences, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για το κόστος της συμφωνίας.
Πιέσεις καταγράφηκαν και στις μετοχές των τηλεπικοινωνιακών ομίλων Verizon, AT&T και T-Mobile US, καθώς οι τελευταίες κινήσεις της Comcast αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για εντονότερο ανταγωνισμό στον κλάδο.
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