Wall Street: Νέα υψηλά για τον Dow Jones και το καλύτερο εξάμηνο από το 2021 - Έκρηξη στις μετοχές των μικροτσίπ

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Με θετικά πρόσημα και ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ για τονολοκληρώνεται το καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων έξι ετών για τη, καθώς η ισχυρή άνοδος των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών, σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές των εταιρικών κερδών.Συγκεκριμένα στο ταμπλό, ο Dow διεύρυνε τα υψηλά της Δευτέρας αγγίζοντας νέο «ταβάνι» στις 52.319 μονάδες, με αύξηση 0,26%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 7.499 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,52% στις 26.213 μονάδες.Με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή τους από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ ο Dow Jones το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο από το 2021.Συγκεκριμένα για το εξάμηνο, ο Dow ανέβηκε πάνω από 8%, ο S&P 500 πρόσθεσε επίσης 8% και ο Nasdaq τουλάχιστον 11%. Αξιοσημείωτη και η εκρηκτική άνοδος του δείκτη Russell 2000 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που άγγιξε το +21%, που είναι η καλύτερη επίδοση του από το 1991.Για το δεύτερο τρίμηνο, S&P 500 και Nasdaq ξεχώρισαν με κέρδη 14% και 20% αντιστοίχως, ενώ ο Dow ακολούθησε προσθέτοντας πάνω από 12%.Ωστόσο, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάμεικτη εικόνα. Ο Dow ανέβηκε πάνω από 2% ξεπερνώντας και το ορόσημο των 52.000 μονάδων. Ωστόσο, οS&P 500 υποχώρησε περίπου 2% και ο Nasdaq έχασε πάνω από 4%, με αμφότερους τους δείκτες να έχουν επηρεαστεί από τις ισχυρές ρευστοποιήσεις και τη διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο.Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι το ράλι των τελευταίων τριών μηνών είχε ήδη προσθέσει περισσότερα από 8 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία του S&P 500, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ανθεκτικότητα τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.Παρότι η άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επιβάρυνε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και περιόρισε την αγοραστική δύναμη, η ζήτηση για εργαζομένους παρέμεινε ισχυρή χάρη στην ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης.«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρώτο εξάμηνο για τη Wall Street, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτήρισαν την περίοδο», σχολίασε ο Τζέι Τζέι Κίναχαν της Cboe Global Markets.Όπως επεσήμανε, «οι αγορές απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους, συνεχίζοντας να καταγράφουν νέα κέρδη παρά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσαν η διόρθωση των αγορών, ο πόλεμος με το Ιράν και μια σειρά άλλων εξωτερικών παραγόντων».Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την περίοδο της πανδημίας, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποκαθίσταται σταδιακά. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ έφθασαν στη Ντόχα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τη μείωση της έντασης γύρω από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Αν και για την ώρα δεν φαίνεται να έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.