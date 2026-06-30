Micron: Γιατί όλοι μιλούν για τον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης

Υπάρχουν εταιρείες που γεννιούνται με στόχο να γίνουν το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Υπάρχουν και άλλες που γίνονται ξαφνικά το επίκεντρο της προσοχής, όχι γιατί αλλάζουν τα προϊόντα τους, αλλά επειδή αλλάζει ο κόσμος γύρω τους. Γι’ αυτό το δεύτερο δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Micron Technology, η οποία ζει πλέον μια θριαμβευτική δεύτερη ζωή.Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν και ιδρύθηκε, η Micon παρέμενε ένας σκληρά «κυκλικός» παίκτης σε μια βιομηχανία που δεν συγχωρεί λάθη: τις μνήμες ημιαγωγών. Όλα έμοιαζαν σαν μια αυστηρή λούπα, κάτι που πρόσφερε σχετική ασφάλεια σε έναν κλάδο, όπου οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν με βίαιους ρυθμούς, τα περιθώρια κέρδους εξαφανίζονται μέσα σε ένα τρίμηνο και η επιβίωση δεν είναι ποτέ δεδομένη. Σήμερα, όμως, η ίδια εταιρεία από το «επαρχιακό» Boise του Άινταχο αντιμετωπίζεται ως ένας από τους πιο κρίσιμους κρίκους της παγκόσμιας τεχνολογικής αλυσίδας.