Eurobank Equities: Ψήφος εμπιστοσύνης στα διυλιστήρια – Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους – Top pick η Motor Oil

Στα 53,2 ευρώ ο πήχης για τη Motor Oil και στα 12,6 ευρώ για την HELLENiQ ENERGY - Γιατί οι αναλυτές «βλέπουν» μόνιμη αναβάθμιση κερδών και όχι μια απλή κυκλική έξαρση