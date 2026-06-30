Eurobank Equities: Ψήφος εμπιστοσύνης στα διυλιστήρια – Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους – Top pick η Motor Oil
Eurobank Equities: Ψήφος εμπιστοσύνης στα διυλιστήρια – Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους – Top pick η Motor Oil
Στα 53,2 ευρώ ο πήχης για τη Motor Oil και στα 12,6 ευρώ για την HELLENiQ ENERGY - Γιατί οι αναλυτές «βλέπουν» μόνιμη αναβάθμιση κερδών και όχι μια απλή κυκλική έξαρση
Η Eurobank Equities υιοθετεί μια ξεκάθαρα πιο θετική (constructive) στάση για τον κλάδο των ελληνικών διυλιστηρίων, αναβαθμίζοντας την HELLENiQ ENERGY σε «αγορά» (buy) από «διακράτηση» (hold) με νέα τιμή στόχο τα 12,6 ευρώ από 9,4 ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη Motor Oil (αποτελεί κορυφαία επιλογή/top pick) αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 53,2 ευρώ από 39,1 ευρώ προηγουμένως.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, παρά την πρόσφατη επαναξιολόγηση (rerating), και τα δύο διυλιστήρια συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις χαμηλότερες του μέσου κύκλου, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις με άνετη μόχλευση. Κατά την άποψή τους, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη μεσοπρόθεσμη στροφή προς μια δομικά ισχυρότερη βάση κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι τα ελληνικά διυλιστήρια παραμένουν σε καλή θέση για περαιτέρω rerating, εάν το σενάριο των «ισχυρότερων για μεγαλύτερο διάστημα» (stronger-for-longer) περιθωρίων συνεχίσει να κερδίζει έδαφος. Συνολικά, εμφανίζονται πιο θετικοί για τον κλάδο, καθώς η πρόσφατη αναταραχή της αγοράς ενισχύει όχι μόνο την ανοδική πορεία των κερδών στους επόμενους 12 μήνες, αλλά και τη βιωσιμότητα της παραγωγής ταμειακών ροών (cash generation) μακρύτερα στο μέλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουν τη σύσταση buy για τη Motor Oil και αναβαθμίζουν την HELLENiQ ENERGY σε buy. Η προτίμησή τους παραμένει στη Motor Oil, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα με τις κορυφαίες ελληνικές επιλογές τους, δεδομένης της πιο ελκυστικής αποτίμησής της και της πρόσφατης σχετικής υποαπόδοσής της.
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Σύμφωνα με τους αναλυτές, παρά την πρόσφατη επαναξιολόγηση (rerating), και τα δύο διυλιστήρια συνεχίζουν να διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις χαμηλότερες του μέσου κύκλου, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις με άνετη μόχλευση. Κατά την άποψή τους, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη μεσοπρόθεσμη στροφή προς μια δομικά ισχυρότερη βάση κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι τα ελληνικά διυλιστήρια παραμένουν σε καλή θέση για περαιτέρω rerating, εάν το σενάριο των «ισχυρότερων για μεγαλύτερο διάστημα» (stronger-for-longer) περιθωρίων συνεχίσει να κερδίζει έδαφος. Συνολικά, εμφανίζονται πιο θετικοί για τον κλάδο, καθώς η πρόσφατη αναταραχή της αγοράς ενισχύει όχι μόνο την ανοδική πορεία των κερδών στους επόμενους 12 μήνες, αλλά και τη βιωσιμότητα της παραγωγής ταμειακών ροών (cash generation) μακρύτερα στο μέλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουν τη σύσταση buy για τη Motor Oil και αναβαθμίζουν την HELLENiQ ENERGY σε buy. Η προτίμησή τους παραμένει στη Motor Oil, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα με τις κορυφαίες ελληνικές επιλογές τους, δεδομένης της πιο ελκυστικής αποτίμησής της και της πρόσφατης σχετικής υποαπόδοσής της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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