AKTOR: Το στοίχημα της καθετοποίησης στις ενεργειακές υποδομές – Προχωρημένες συζητήσεις με τη Motor Oil για το FSRU της Διώρυγα Gas

Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την AKTOR από έναν ισχυρό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν ολοκληρωμένο επενδυτή υποδομών και ενέργειας, βρίσκεται πίσω από το επενδυτικό σχέδιο των 3 δισ. ευρώ έως το 2031.



Με αιχμή τις παραχωρήσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το LNG, η διοίκηση επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή δραστηριοτήτων με μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της λειτουργικής κερδοφορίας και δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό προφίλ για τον όμιλο.



Κεντρικός άξονας του νέου πενταετούς business plan που παρουσίασε την Παρασκευή στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου ενόψει της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. αποτελεί η δημιουργία ενός καθετοποιημένου ενεργειακού πυλώνα που θα εκτείνεται από τις εισαγωγές και τις υποδομές LNG έως την ηλεκτροπαραγωγή, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη λιανική.



Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η AKTOR βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Motor Oil για κοινή συμμετοχή στο έργο του FSRU της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους, που προβλέπει την δημιουργία ενός πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου συνολικής χωρητικότητας έως 210.000 κυβικών μέτρων.

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