Κόκκινα δάνεια: Αγώνας δρόμου για το νέο δοσολόγιο και τους συμψηφισμούς
Κόκκινα δάνεια: Αγώνας δρόμου για το νέο δοσολόγιο και τους συμψηφισμούς
Η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτών, καθώς κάθε δάνειο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική δικαστική απόφαση και διαφορετικό ιστορικό πληρωμών - Τι θα κάνουν στο μεσοδιάστημα οι δανειολήπτες
Σε αγώνα δρόμου για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων έχουν επιδοθεί οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) αλλά και οι τράπεζες που εξακολουθούν να διατηρούν χαρτοφυλάκια δανείων υπαγόμενων στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), μετά τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έρχεται να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Στόχος είναι να καταστεί δυνατός ο νέος υπολογισμός των μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει πλέον ο νόμος, αλλά και να υπολογιστούν, για κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, οι συμψηφισμοί που προκύπτουν από τις υψηλότερες δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Η διαδικασία μόνο απλή δεν είναι. Απαιτεί εκτεταμένες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτών, καθώς κάθε δάνειο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική δικαστική απόφαση και διαφορετικό ιστορικό πληρωμών, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον εξατομικευμένο επανυπολογισμό.
Τα υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες χρονικά δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής που έχει εγκριθεί με δικαστική απόφαση. Για να εφαρμοστεί, όμως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στα μηχανογραφικά συστήματα τραπεζών και servicers, ώστε να υπολογιστούν με ακρίβεια οι διαφορές που αντιστοιχούν σε κάθε υπόθεση.
Με ανακοίνωσή τους την Παρασκευή γνωστοποίησαν ότι προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες μηχανογραφικές προσαρμογές, ώστε τα νέα δοσολόγια να αποτυπώνουν πλήρως τις προβλέψεις του νέου νόμου.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των δανείων που επηρεάζονται από τη ρύθμιση, αλλά και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων υπολογισμών, η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.
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Στόχος είναι να καταστεί δυνατός ο νέος υπολογισμός των μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει πλέον ο νόμος, αλλά και να υπολογιστούν, για κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, οι συμψηφισμοί που προκύπτουν από τις υψηλότερες δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Η διαδικασία μόνο απλή δεν είναι. Απαιτεί εκτεταμένες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτών, καθώς κάθε δάνειο διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική δικαστική απόφαση και διαφορετικό ιστορικό πληρωμών, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον εξατομικευμένο επανυπολογισμό.
Οι συμψηφισμοί θα γίνουν στις τελευταίες δόσειςΣύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις της νέας νομοθεσίας, τα ποσά που οι δανειολήπτες κατέβαλαν επιπλέον εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των τόκων δεν χάνονται.
Τα υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες χρονικά δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής που έχει εγκριθεί με δικαστική απόφαση. Για να εφαρμοστεί, όμως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στα μηχανογραφικά συστήματα τραπεζών και servicers, ώστε να υπολογιστούν με ακρίβεια οι διαφορές που αντιστοιχούν σε κάθε υπόθεση.
Πρώτοι κινήθηκαν οι servicersΟι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ήταν οι πρώτες που ενημέρωσαν επισήμως τους δανειολήπτες για τα επόμενα βήματα.
Με ανακοίνωσή τους την Παρασκευή γνωστοποίησαν ότι προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες μηχανογραφικές προσαρμογές, ώστε τα νέα δοσολόγια να αποτυπώνουν πλήρως τις προβλέψεις του νέου νόμου.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των δανείων που επηρεάζονται από τη ρύθμιση, αλλά και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων υπολογισμών, η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.
Τι θα κάνουν οι τράπεζεςΑνάλογη διαδικασία προετοιμάζουν και οι τράπεζες που εξακολουθούν να διαθέτουν χαρτοφυλάκια δανείων ενταγμένων στον νόμο Κατσέλη.
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