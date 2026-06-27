Μαριάν Βίκουλα (Wolt): Από εφαρμογή delivery, πλατφόρμα «shopping mall in your pocket»
Μαριάν Βίκουλα (Wolt): Από εφαρμογή delivery, πλατφόρμα «shopping mall in your pocket»
Η Global CEO της Wolt περιγράφει τη μετάβαση των πλατφορμών delivery σε οικοσυστήματα τοπικού εμπορίου, μιλά για τη νέα φάση ανταγωνισμού στην Ελλάδα και εξηγεί πού θα κριθεί η επόμενη μάχη
Στην παγκόσμια αγορά delivery η εποχή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και της μάχης για μερίδια αγοράς με κάθε κόστος φαίνεται να φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Στη θέση της διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, όπου η πίεση για κερδοφορία, η συγκέντρωση της αγοράς και η επέκταση πέρα από το food delivery επανακαθορίζουν τις ισορροπίες σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.
Από τη μία πλευρά, η DoorDash μέσω της Wolt επιχειρεί να χτίσει ένα ευρύτερο οικοσύστημα local commerce, επεκτεινόμενη βαθύτερα σε retail και logistics. Από την άλλη, το efood της Delivery Hero παραμένει ο βασικός ανταγωνιστής σε μια αγορά με τις υψηλότερες διεισδύσεις delivery στην Ευρώπη, ενώ η επικείμενη είσοδος της Uber με Uber Eats και Uber Direct αναμένεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Από τη μία πλευρά, η DoorDash μέσω της Wolt επιχειρεί να χτίσει ένα ευρύτερο οικοσύστημα local commerce, επεκτεινόμενη βαθύτερα σε retail και logistics. Από την άλλη, το efood της Delivery Hero παραμένει ο βασικός ανταγωνιστής σε μια αγορά με τις υψηλότερες διεισδύσεις delivery στην Ευρώπη, ενώ η επικείμενη είσοδος της Uber με Uber Eats και Uber Direct αναμένεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο ανταγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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