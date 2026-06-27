Μαριάν Βίκουλα (Wolt): Από εφαρμογή delivery, πλατφόρμα «shopping mall in your pocket»

Η Global CEO της Wolt περιγράφει τη μετάβαση των πλατφορμών delivery σε οικοσυστήματα τοπικού εμπορίου, μιλά για τη νέα φάση ανταγωνισμού στην Ελλάδα και εξηγεί πού θα κριθεί η επόμενη μάχη