Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν δισεκατομμύρια με το βλέμμα στο αύριο της Ναυτιλίας
Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν δισεκατομμύρια με το βλέμμα στο αύριο της Ναυτιλίας
Η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται στη μέση ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα ανανέωσης στόλου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες
Η νέα έκρηξη παραγγελιών νεότευκτων πλοίων από τους Ελληνες εφοπλιστές δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή αντίδραση στις γεωπολιτικές εξελίξεις ή στις πρόσκαιρες ευκαιρίες της αγοράς. Αντιθέτως, αποτυπώνει μια βαθύτερη στρατηγική επιλογή, τη διατήρηση της ελληνικής ναυτιλίας στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ενεργειακές ανακατατάξεις, τεχνολογικές αλλαγές και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Η ανάλυση της Allied QuantumSea Research κατέγραψε ένα εντυπωσιακό κύμα παραγγελιών κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου, με 115 νέα πλοία και συνολικά 133 εφόσον συμπεριληφθούν οι προαιρέσεις-options. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας που διαμορφώνεται σήμερα στην ελληνική ναυτιλία.
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Η ανάλυση της Allied QuantumSea Research κατέγραψε ένα εντυπωσιακό κύμα παραγγελιών κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου, με 115 νέα πλοία και συνολικά 133 εφόσον συμπεριληφθούν οι προαιρέσεις-options. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας που διαμορφώνεται σήμερα στην ελληνική ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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