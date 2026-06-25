Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - Νέα ισχυρή διόρθωση στις τράπεζες

Οι πωλητές εστίασαν στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και στις Metlen-Viohalco που «έκοψαν» μέρισμα - Έκτη συνεχόμενη άνοδος και νέο ρεκόρ για την Aktor, πάνω από τα 13 ευρώ





Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (25/6) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 19,33 μονάδες ή -0,78% και έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες. Σε περίπου 43 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.445,04 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.487,96 μονάδες. Άνοδο +3,33% καταγράφει ο ΓΔ μέσα στον Ιούνιο, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +15,6% ανέρχεται η φετινή απόδοση.







«Κόκκινο» το ταμπλό



Πτώση -1,81% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.748,78 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,84% στις 6.216,60 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,32% στις 3.176,49 μονάδες.



Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 277 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,19 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,2 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 33,8 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 181,47 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 52 μετοχές, αρνητικό για 55, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.







Η εικόνα στην εγχώρια αγορά – Μπαράζ αποκοπών μερισμάτων



Παρά τις σημερινές απώλειες, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκει στηρίγματα από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τον προτιμώμενο πληθωριστικό δείκτη της Federal Reserve, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας γύρω από τα επιτόκια. Ειδικότερα, ο PCE διαμορφώθηκε στο 4,1% τον Μάιο και ο δομικός δείκτης στο 3,4%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.



Στο εγχώριο ταμπλό, η διαδικασία αφομοίωσης των κεκτημένων εξελίσσεται ομαλά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς. Η τάση αυτή υποστηρίζεται από την αυξημένη εξωστρέφεια των ελληνικών ομίλων, οι οποίοι αντλούν με επιτυχία υπέρογκα ποσά μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, placements και IPOs για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα εκτός συνόρων. Στο επίκεντρο της προσοχής των traders βρίσκονται επίσης τα νέα επιχειρηματικά deals.



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Η Viohalco διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,3%). Το μικτό ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30%, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου.



Παράλληλα, η Ίλυδα διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό των 0,09 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με το καθαρό ποσό του μερίσματος να ανέρχεται σε 0,085 ευρώ ανά μετοχή.



Η Motor Oil θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο τελικό μέρισμα ύψους 1,427 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3,7%), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται σε 1,356 ευρώ ανά μετοχή. Σε συνέχεια του προμερίσματος ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, η συνολική μικτή διανομή ανέρχεται σε 1,777 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του τελικού μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.



Νευρικότητα στη Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορές



Σε πτωτικό έδαφος διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το profit taking (κατοχύρωση κερδών) να συνεχίζεται στον απόηχο της πρόσφατης κατάκτησης των 2.500 μονάδων (υψηλά 17 ετών – επίπεδα Νοεμβρίου 2009).Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (25/6) ουποχώρησε κατά 19,33 μονάδες ή -0,78% και έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες. Σε περίπου 43 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.445,04 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.487,96 μονάδες. Άνοδο +3,33% καταγράφει ο ΓΔ μέσα στον Ιούνιο, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +15,6% ανέρχεται η φετινή απόδοση.Αν και ξεκίνησαν δυναμικά, οι αγοραστές έχασαν το αρχικό τους προβάδισμα υπό το βάρος των νέων ισχυρών απωλειών άνω του -1% από τις τράπεζες και της πτώσης από τις εισηγμένες που «έκοψαν» μέρισμα (Metlen 1 ευρώ/μτχ, Viohalco 0,27 ευρώ/μτχ). Η Aktor διεύρυνε τα ρεκόρ της και βρέθηκε πάνω από τα 13 ευρώ, παραμένοντας σε θετική τροχιά για έκτη συνεχόμενη μέρα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον όμιλο, καθώς η αγορά περιμένει σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις. Διψήφιο ράλι έκανε η Ιατρικό Αθηνών μετά από πληροφορίες για εξαγορά της εταιρείας από ξένο fund, οι οποίες εν συνεχεία διαψεύστηκαν από την ίδια την εισηγμένη.Πτώση -1,81% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.748,78 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,84% στις 6.216,60 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,32% στις 3.176,49 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 277 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,19 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,2 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 33,8 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 181,47 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 52 μετοχές, αρνητικό για 55, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -2,44% στα 4,07 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (-2,4% στα 15,05 ευρώ), η Πειραιώς (-1,32% στα 9 ευρώ) και η Alpha Bank (-0,48% στα 3,966 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -2,32% στα 9,7 ευρώ, η Optima bank -1,18% στα 10,03 ευρώ, ενώ η CrediaBank παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,18 ευρώ.Παρά τις σημερινές απώλειες, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκει στηρίγματα από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τον προτιμώμενο πληθωριστικό δείκτη της Federal Reserve, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας γύρω από τα επιτόκια. Ειδικότερα, ο PCE διαμορφώθηκε στο 4,1% τον Μάιο και ο δομικός δείκτης στο 3,4%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.Στο εγχώριο ταμπλό, η διαδικασία αφομοίωσης των κεκτημένων εξελίσσεται ομαλά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς. Η τάση αυτή υποστηρίζεται από την αυξημένη εξωστρέφεια των ελληνικών ομίλων, οι οποίοι αντλούν με επιτυχία υπέρογκα ποσά μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, placements και IPOs για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα εκτός συνόρων. Στο επίκεντρο της προσοχής των traders βρίσκονται επίσης τα νέα επιχειρηματικά deals.Στο πεδίο των αποκοπών μερισμάτων, η Metlen διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 2,4%). Η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου.Η Viohalco διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 1,3%). Το μικτό ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30%, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου.Παράλληλα, η Ίλυδα διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό των 0,09 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με το καθαρό ποσό του μερίσματος να ανέρχεται σε 0,085 ευρώ ανά μετοχή.Η Motor Oil θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο τελικό μέρισμα ύψους 1,427 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 3,7%), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται σε 1,356 ευρώ ανά μετοχή. Σε συνέχεια του προμερίσματος ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, η συνολική μικτή διανομή ανέρχεται σε 1,777 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του τελικού μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαΐου στις ΗΠΑ. «Άλμα» σημειώνουν η Micron, καθώς τα τριμηνιαία μεγέθη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά και η Qualcomm μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα εκτός κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά, ο τεχνολογικός δείκτης υποχωρεί πλέον κατά -0,6% παρά το ανοδικό του ξεκίνημα. Από την άλλη, ο Dow Jones κερδίζει +0,9% και ο S&P 500 +0,1%.



Θετική εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία στηρίχθηκε στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Στο ταμπλό ξεχωρίζουν οι κατασκευαστές μικροτσίπ, καθώς και οι προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,8% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν μεταξύ +0,6% και +1%.

25.06.2026, 17:41