Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το big deal με τους Μαϊάμι Χιτ και τα… ιλιγγιώδη έσοδα καριέρας
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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το big deal με τους Μαϊάμι Χιτ και τα… ιλιγγιώδη έσοδα καριέρας

Η «αυτοκρατορία» του Greek Freak: Πόσα έχει κερδίσει ο Έλληνας σταρ του Ν.Β.Α. από συμβόλαια -Πόσα από εμπορικές συμφωνίες, επιχειρηματικές δραστηριότητες, επενδύσεις, πόσα τον «περιμένουν»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το big deal με τους Μαϊάμι Χιτ και τα… ιλιγγιώδη έσοδα καριέρας
Ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια, από τα 19 του, όταν πρωτοπήγε στο N.B.A. ως ρούκι, κατάφερε όχι μόνο να κατακτήσει την απόλυτη δόξα, αλλά έγινε και… πάμπλουτος.

Κροίσος, χωρίς υπερβολή. Πολυεκατομμυριούχος. Κι εκεί που πολλοί, οι περισσότεροι ίσως, είχαν πιστέψει ότι δεν θα άλλαζε φανέλα ποτέ, «χορτασμένος» από διακρίσεις και πλούτη στα 31-32 του αισίως, έσκασε η μεταγραφική «βόμβα» της δεκαετίας στη «Μέκκα του μπάσκετ».

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