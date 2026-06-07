Γιατί όλο το σύμπαν συνωμοτεί για ένα κρασί
Γιατί όλο το σύμπαν συνωμοτεί για ένα κρασί
Μια ιστορία από ένα μυθικό κομμάτι γαλλικής γης
Εδώ και πολλούς αιώνες η κοιλάδα του Λίγηρα θεωρείται μια από τις πλέον αριστοκρατικές περιοχές της Γαλλίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι κάποια από τα πιο μεγαλοπρεπή κάστρα της χώρας βρίσκονται στις όχθες αλλά και τα νησάκια του ποταμού που έχει τις πηγές του νότια του Παρισιού και τις εκβολές του στον Ατλαντικό, περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα δυτικότερα. Όμως η μυθική αυτή περιοχή ταυτόχρονα αποτελεί και πηγή σπουδαίων κρασιών, που καλύπτουν όλη την γκάμα χρωμάτων, γλυκύτητας και αφρισμού ενώ προέρχονται από διάφορες λευκές και ερυθρές ποικιλίες.
Αναμφίβολα όμως το μεγάλο σταφύλι του Λίγηρα είναι το Chenin Blanc, που στις όχθες του κεντρικού τμήματος του ποταμού βρίσκει πολλά terroir ικανά να του προσδώσουν μεγαλειώδεις εκφράσεις. Το πιο σπουδαίο εξ αυτών βρίσκεται στην κοινότητα του Savennieres -την πιο διάσημη για την παραγωγή λευκών ξηρών κρασιών- και ακούει στο όνομα Clos de la Coulee de Serrant. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικλινές κομμάτι 70 στρεμμάτων με NA προσανατολισμό που πατά πάνω σε κόκκινο σχιστόλιθο και «αγναντεύει» το ποτάμι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αναμφίβολα όμως το μεγάλο σταφύλι του Λίγηρα είναι το Chenin Blanc, που στις όχθες του κεντρικού τμήματος του ποταμού βρίσκει πολλά terroir ικανά να του προσδώσουν μεγαλειώδεις εκφράσεις. Το πιο σπουδαίο εξ αυτών βρίσκεται στην κοινότητα του Savennieres -την πιο διάσημη για την παραγωγή λευκών ξηρών κρασιών- και ακούει στο όνομα Clos de la Coulee de Serrant. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικλινές κομμάτι 70 στρεμμάτων με NA προσανατολισμό που πατά πάνω σε κόκκινο σχιστόλιθο και «αγναντεύει» το ποτάμι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα