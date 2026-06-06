“Το σπίτι σας στην Τοσκάνη”: Το ξενοδοχείο που δεν θέλει να μοιάζει με ξενοδοχείο
“Το σπίτι σας στην Τοσκάνη”: Το ξενοδοχείο που δεν θέλει να μοιάζει με ξενοδοχείο
Στην καρδιά της Φλωρεντίας ανοίγει το φθινόπωρο μια κατοικία έξι διαμερισμάτων που δείχνει στην πράξη ότι η αγορά πολυτελείας ξαναγράφει τους κανόνες της φιλοξενίας
Στη Via Santo Spirito, έναν δρόμο με αυλές που μυρίζουν δάφνη και βιοτεχνίες δερματίνης που λειτουργούν εδώ και αιώνες, ένα «παλάτσο» του 15ου αιώνα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Όχι ως οικογενειακή κατοικία, ούτε ως κλασικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Το La Réserve Firenze ανοίγει το φθινόπωρο του 2026 ως κάτι ενδιάμεσο, και η ίδια η διατύπωση των δημιουργών του δίνει το στίγμα: «μια πραγματική εμπειρία παλάτσο». Όχι δωμάτια, ούτε σουίτες. Έξι διαμερίσματα, από ένα έως τρία υπνοδωμάτια, με δική τους κουζίνα, τραπεζαρία και σαλόνι.
Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται ο όμιλος Michel Reybier Hospitality, γνωστός για τα διακριτικά La Réserve σε Παρίσι, Γενεύη και Ramatuelle, και το ζευγάρι Olivia και Grégory Marciano, που αγόρασαν το κτίριο το 2022 κι ξεκίνησαν μια πολυετή αναπαλαίωση. Η εσωτερική διακόσμηση ανατέθηκε στο γαλλικό studio Gilles & Boissier, υπεύθυνο για το La Réserve Paris και το Baccarat Hotel της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται ο όμιλος Michel Reybier Hospitality, γνωστός για τα διακριτικά La Réserve σε Παρίσι, Γενεύη και Ramatuelle, και το ζευγάρι Olivia και Grégory Marciano, που αγόρασαν το κτίριο το 2022 κι ξεκίνησαν μια πολυετή αναπαλαίωση. Η εσωτερική διακόσμηση ανατέθηκε στο γαλλικό studio Gilles & Boissier, υπεύθυνο για το La Réserve Paris και το Baccarat Hotel της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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