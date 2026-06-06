“Το σπίτι σας στην Τοσκάνη”: Το ξενοδοχείο που δεν θέλει να μοιάζει με ξενοδοχείο

Στην καρδιά της Φλωρεντίας ανοίγει το φθινόπωρο μια κατοικία έξι διαμερισμάτων που δείχνει στην πράξη ότι η αγορά πολυτελείας ξαναγράφει τους κανόνες της φιλοξενίας