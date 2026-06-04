SpaceX IPO: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας κερδίζει δισεκατομμύρια από το μεγάλο στοίχημα του Μασκ

Η επικείμενη IPO της SpaceX αναδεικνύεται σε χρυσωρυχείο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, ο οποίος μετέτρεψε μια επένδυση στο Twitter σε συμμετοχή δισεκατομμυρίων στο οικοσύστημα του Έλον Μασκ - SpaceX: Eτοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως – Στόχος αποτίμηση $1,78 τρισ