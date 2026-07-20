Στουρνάρας: Να ανοίξουμε την ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό
Στουρνάρας: Να ανοίξουμε την ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό
Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Την ανάγκη να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
Η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, ωστόσο είναι αναγκαία ακόμη και αν επηρεάζει κατεστημένα εγχώρια οικονομικά συμφέροντα σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα στο 3%, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που βρίσκεται στο 2%, αποδίδοντας τη διαφορά στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στον περιορισμό της ζήτησης, αλλά στην ενίσχυση της προσφοράς. Όπως είπε, απαιτείται η άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
Αναφερόμενος στην τρίτη θητεία του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και τη θωράκιση ενός ισχυρού τραπεζικού συστήματος.
«Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η ενίσχυση του ανταγωνισμού δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία, ωστόσο είναι αναγκαία ακόμη και αν επηρεάζει κατεστημένα εγχώρια οικονομικά συμφέροντα σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα στο 3%, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που βρίσκεται στο 2%, αποδίδοντας τη διαφορά στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στον περιορισμό της ζήτησης, αλλά στην ενίσχυση της προσφοράς. Όπως είπε, απαιτείται η άρση των εμποδίων που δυσκολεύουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
Αναφερόμενος στην τρίτη θητεία του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και τη θωράκιση ενός ισχυρού τραπεζικού συστήματος.
«Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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