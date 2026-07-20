Στουρνάρας: Να ανοίξουμε την ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας