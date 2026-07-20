HelleniQ Energy: Στα €14,20 ανεβάζει την τιμή στόχο η Εθνική Χρηματιστηριακή
HelleniQ Energy: Στα €14,20 ανεβάζει την τιμή στόχο η Εθνική Χρηματιστηριακή
Με βάση την τιμή των 11,88 ευρώ στις 17 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε 20%, χάρη στην ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο υψηλών περιθωρίων διύλισης - Η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά καυσίμων μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, ισχυρά μερίσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση του δανεισμού
Σε δραστική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη HelleniQ Energy προχωρά η Εθνική Χρηματιστηριακή, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 14,20 ευρώ από 9,40 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση «υπεραπόδοση». Με βάση την τιμή των 11,88 ευρώ στις 17 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε 20%.
Η χρηματιστηριακή αποδίδει τη μεγάλη αναθεώρηση στην ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο υψηλών περιθωρίων διύλισης και θεωρεί ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά καυσίμων μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, ισχυρά μερίσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση του δανεισμού.
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Η χρηματιστηριακή αποδίδει τη μεγάλη αναθεώρηση στην ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο υψηλών περιθωρίων διύλισης και θεωρεί ότι η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά καυσίμων μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, ισχυρά μερίσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση του δανεισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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