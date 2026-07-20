HelleniQ Energy: Στα €14,20 ανεβάζει την τιμή στόχο η Εθνική Χρηματιστηριακή

Με βάση την τιμή των 11,88 ευρώ στις 17 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε 20%, χάρη στην ισχυρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο υψηλών περιθωρίων διύλισης - Η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά καυσίμων μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, ισχυρά μερίσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση του δανεισμού