Κουρασάο: H ποδοσφαιρική ιστορία της μικρότερης χώρας που έχει βρεθεί ποτέ σε Μουντιάλ
Όταν πριν από 20 χρόνια ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Ολλανδικών Αντιλλών, Ρινάαλ Φρανσίσκα, έλεγε σε σύσκεψη της CONCACAF ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή θα παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο, είχαν ακουστεί χαχανητά στην αίθουσα
Η πρώτη δικαίωση για τον ίδιο ήρθε τον Οκτώβριο του 2010, όταν η χώρα του απέκτησε την αυτονομία της. Ήταν μια προσπάθεια 56 χρόνων για να απεγκλωβιστεί, μαζί με άλλα μικρά νησιά της Καραϊβικής, από το όνομα Ολλανδικές Αντίλλες. Υπάγεται ακόμη στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στις 19 Νοεμβρίου του 2025 ο Ρινάαλ Φρανσίσκα δικαιώθηκε για δεύτερη φορά. Το Κουρασάο πήρε 0-0 στο Κίνγκστον από την Τζαμάικα και εξασφάλισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του σε τελική φάση Μουντιάλ. Ήταν η σειρά του να χαμογελάσει ειρωνικά απέναντι σε εκείνους που τον είχαν αμφισβητήσει. Το «Blue Wave», όπως είναι το παρατσούκλι του Κουρασάο, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει για τον 5ο όμιλο στην κορυφαία διοργάνωση.
