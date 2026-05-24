Η Μαρία Παπατζίκου νέα επικεφαλής του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και αξιοπιστία προϊόντων
Μια Ελληνίδα στο τιμόνι του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού διαπίστευσης – Για «μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης
Σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για τη χώρα προχώρησε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, καθώς για πρώτη φορά Ελληνίδα αναλαμβάνει την προεδρία του European co-operation for Accreditation (EA), του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού διαπίστευσης που εποπτεύει την αξιοπιστία πιστοποιήσεων, ελέγχων και προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Διευθύντρια Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ., Μαρία Παπατζίκου, εξελέγη νέα πρόεδρος του οργανισμού κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 20 και 21 Μαΐου, με την ανάληψη των καθηκόντων της να προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η εκλογή της θεωρείται υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για την ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, καθώς ο EA αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή αγορά.
Τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης υποδέχθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ε.ΣΥ.Δ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου.
Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι η διαπίστευση αποτελεί βασικό πυλώνα αξιοπιστίας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
«Η διαπίστευση είναι εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι το “Made in Greece” να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη ταυτότητα ποιότητας στις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, σημείωσε πως η εκλογή Ελληνίδας στην κορυφή ενός τόσο κρίσιμου ευρωπαϊκού οργανισμού αποδεικνύει ότι η χώρα διαθέτει πλέον αυξημένο θεσμικό αποτύπωμα και επιρροή στην Ευρώπη.
Η ανάληψη της ηγεσίας του EA από τη Μαρία Παπατζίκου έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει όλο και περισσότερο στην αξιοπιστία των πιστοποιήσεων, στην ασφάλεια προϊόντων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με στόχο τη θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
«Μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα»
