Xρηματιστήριο: Τι σηματοδοτεί για την αγορά το πρωτοφανές ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τη ΔΕΗ

Από «recovery story» η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετατρέπεται σε επενδυτικό προορισμό





Οι διεθνείς επενδυτές δεν βλέπουν πια την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ως «ιστορία ανάκαμψης» (recovery story), αλλά ως επενδυτικό προορισμό.Ενδεικτικό αυτής της αλλαγής αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ , με την πρωτοφανή συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων σε μία και μόνο συναλλαγή, η οποία αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο, δημιουργώντας παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά, η οποία δείχνει πλέον ώριμη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης, να επανασυστηθεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με όρους αυξημένης αξιοπιστίας, βάθους και επενδυτικής ελκυστικότητας.Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό «story» της χρονιάς με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης να προσελκύειαπό τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική αγορά, ενώ υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από περίπουΚατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον πλανήτη, επενδυτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εν μέσω μάλιστα και έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν, με τη ζήτηση να φθάνει σταΓια να δείξουμε το μέγεθος της επιτυχίας της ΔΕΗ να σημειώσουμε ότι, πριν σχεδόν από δύο χρόνια οι προσφορές στο placement του 20% της Εθνικής έφθασαν στα 8,1 δισ. ευρώ και για το 30% του ΔΑΑ και την εισαγωγή του στο Χ.Α ανήλθαν στα 8 δισ. ευρώ.Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που μπήκαν στην ΔΕΗ περιλαμβάνονται τααλλά καιΤην ίδια στιγμή ηπαρουσιάζεται πλήρως διεθνοποιημένη, καθώς τα ξένα χαρτοφυλάκια κατέχουν σχεδόν το 85% των μετοχών των συστημικών τραπεζών οι οποίες βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, κάτι που μεταφράζεται σε πάνω από 40 δισ. σε όρους κεφαλαιοποίησης.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronext Athens , οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 68,8% των συνολικών συναλλαγών τον Απρίλιο (σε σχέση με το 67,7% τον προηγούμενο μήνα), ενώ η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στα 68,83%.στην συνολική κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου αυξήθηκε το 2025, σε επίπεδο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οι ξένοι επενδυτές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με την συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, στα τέλη Σεπτεμβρίου να φθάνει στο 69,3% που αποτελεί ιστορικό υψηλό, που ισοδυναμεί με 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 34% στην αξία των ξένων συμμετοχών σε σύγκριση με τα €60,9 δισ. που καταγράφηκαν στο τέλος του 2024.ανέβηκε στο 64,1% το 2025 - σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο (πλησιάζοντας το 64,9% του 2014)--σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο κύριος παράγοντας της ξένης ιδιοκτησίας, με τις κατανομές να συγκεντρώνονται στον Τραπεζικό τομέα, την Ενέργεια και τις Υποδομές, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη στους βασικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδας.



Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.



Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η διαρκής αύξηση της ξένης εμπλοκής - με την ξένη ιδιοκτησία να φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ 68,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς το 2025 όπως προαναφέραμε - οφείλεται στην:



•Βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα

• Ισχυρή απόδοση των εταιρειών

• Ελκυστικές αποτιμήσεις

• Εμβάθυνση της ρευστότητας της αγοράς



Η πλήρης αποκατάσταση της κατάστασης Investment Grade (επενδυτική βαθμίδα) το 2025 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της αξιοσημείωτης απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2025. Η επίτευξή της δεν έχει μόνο ενισχύσει τις αποτιμήσεις, αλλά έχει διευρύνει μόνιμα το διαθέσιμο κεφάλαιο, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική μετάβαση της αγοράς σε Κατάσταση Αναπτυγμένης. Το 2025 σηματοδότησε την οριστική αποκατάσταση της κατηγορίας επενδυτικής βαθμίδας της Ελλάδας, μετά την ιστορική αναβάθμιση από τη Moody's τον Μάρτιο του 2025 - τη τελευταία μεγάλη εταιρεία αξιολόγησης που απονέμει την κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας.



Οι καταλύτες Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θεωρείται η δεύτερη πιο επιτυχημένη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια παγκοσμίως. Το ελληνικό χρηματιστήριο αλλάζει πίστα με δύο σημαντικούς καταλύτες: την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές, καθώς και την ενσωμάτωση της Αθήνας στην πλατφόρμα της Euronext, με χρονικό ορίζοντα για τη μετάβαση στο κοινό βιβλίο παραγγελιών τον Ιούνιο του 2027.



Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών (S&P Dow Jones, FTSE Russell , MSCI και STOXX) αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά. Πρόκειται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.



Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.



Ένα νέο επενδυτικό αφήγημα με σημαντικές προοπτικές εισροών και αναβάθμισης αποτιμήσεων για το ελληνικό χρηματιστήριο «βλέπει» η Morgan Stanley, από τη μετάβαση της Ελλάδος από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.



Σύμφωνα με την τράπεζα, οι οίκοι FTSE Russell και STOXX αναμένεται να προχωρήσουν στην αναβάθμιση της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές εισροές ύψους περίπου 700 εκατ. δολαρίων.



Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες εισροές τα επόμενα χρόνια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ