Έρχεται και στην Ελλάδα το «κλείδωμα» φόρου πριν την επένδυση
Ερχεται και στην Ελλάδα το «advance tax rulings», δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης εκ των προτέρων δεσμευτικών φορολογικών απαντήσεων από τον διοικητή της ΑΑΔΕ
Ενας επιχειρηματίας θέλει να προχωρήσει σε μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιος πώς ακριβώς θα φορολογηθεί για μια σύνθετη συναλλαγή που σχεδιάζει. Μέχρι σήμερα, το ρίσκο ήταν μεγάλο, καθώς η πολυνομία, οι διαφορετικές ερμηνείες εγκυκλίων και οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία δημιουργούσαν ένα ασταθές περιβάλλον για επιχειρήσεις και επενδυτές. Με νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται πλέον και στην Ελλάδα το λεγόμενο «advance tax rulings», δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης εκ των προτέρων δεσμευτικών φορολογικών απαντήσεων από τον διοικητή της ΑΑΔΕ.
Στην πράξη, μια επιχείρηση ή ένας επενδυτής θα μπορεί να ζητά από την ΑΑΔΕ επίσημη απάντηση για το πώς θα εφαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη μελλοντική επένδυση ή συναλλαγή. Ουσιαστικά, θα γνωρίζει εκ των προτέρων πώς σκοπεaadeύει να αντιμετωπίσει φορολογικά η διοίκηση τη συγκεκριμένη κίνηση πριν ακόμη την υλοποιήσει.
Πρόκειται για έναν θεσμό που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Οι διεθνείς επενδυτές τον γνωρίζουν ως «advance tax rulings», ενώ θεωρείται βασικό εργαλείο περιορισμού της φορολογικής αβεβαιότητας, ιδιαίτερα σε σύνθετες επενδύσεις και μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις.
