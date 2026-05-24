Η μέθοδος “5-4-3-2-1”: Ψωνίστε γρήγορα και φθηνότερα
Η μέθοδος “5-4-3-2-1”: Ψωνίστε γρήγορα και φθηνότερα
Έχει γίνει viral και μας επιτρέπει να γεμίζουμε το καλάθι με σύνεση, ώστε να μην λείπουν ποτέ τα απαραίτητα για ισορροπημένη διατροφή
Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Δεν πρόκειται για παιχνίδι, ούτε για αντίστροφη μέτρηση. Είναι ο πιο απλός και εύκολος τρόπος να υπολογίσει κανείς τα προϊόντα που πρέπει να αγοράσει από το σουπερμάρκετ ώστε να έχει γεμάτο ψυγείο, αλλά και πορτοφόλι. Η μέθοδος «5-4-3-2-1» έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στις ψηφιακές πλατφόρμες αφού υπόσχεται να μειώσει το άγχος, να περιορίσει τις παρορμητικές αγορές και να ελαττώσει σημαντικά τη σπατάλη τροφίμων. Επιπλέον, δεν απαιτείται η χρήση κάποιας εφαρμογής ή συνδρομής, αφού αρκεί μόνο να θυμηθεί κανείς την αλληλουχία των αριθμών για να επιλέξει τα κατάλληλα προϊόντα θα καταλήξουν στο καλάθι.
Σε τι αντιστοιχεί ο κάθε αριθμός
Η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα είναι χωρισμένα ανά κατηγορία και θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, χωρίς οι τελευταίοι να χρειάζονται ατελείωτες λίστες για τα ψώνια. Στην πιο δημοφιλή εκδοχή, η μέθοδος απαιτεί πέντε λαχανικά, τέσσερα φρούτα, τρεις πηγές πρωτεΐνης, δύο υδατάνθρακες ή άμυλα και μία λιχουδιά. Έτσι, στην σακούλα του σουπερμάρκετ θα βρίσκονται, για παράδειγμα, ντομάτες, καρότα, κολοκυθάκια, σπανάκι, μαρούλι για τα λαχανικά, μήλα, μπανάνες, πορτοκάλια, αχλάδια για τα φρούτα, αυγά, κοτόπουλο, κόκκινο κρέας για τις πρωτεΐνες, ρύζι και ζυμαρικά για τους υδατάνθρακες, σοκολάτα ή παγωτό για τη μία λιχουδιά. Αυτά τα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα πολλών γευστικών συνδυασμών και εναλλαγής στην καθημερινή διατροφή, με ευελιξία και υγιεινές επιλογές. Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες του καθενός. Έτσι, ένας άνθρωπος που ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή μπορεί να αντικαταστήσει τις ζωικές πρωτεΐνες με φυτικές, ενώ για μία οικογένεια, οι ποσότητες μπορούν να διπλασιαστούν. Με αυτόν τον τρόπο δε διαταράσσεται η ισορροπία των αγορών και των συνηθειών. Οι υποστηρικτές της μεθόδου κάνουν ειδική αναφορά και στη σημασία της εποχικότητας των φρέσκων τροφίμων, καθώς έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με όσα χρειάζεται να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προθήκες των καταστημάτων, περιέχουν τα βέλτιστα επίπεδα βιταμινών και είναι πιο οικονομικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε τι αντιστοιχεί ο κάθε αριθμός
Η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα είναι χωρισμένα ανά κατηγορία και θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, χωρίς οι τελευταίοι να χρειάζονται ατελείωτες λίστες για τα ψώνια. Στην πιο δημοφιλή εκδοχή, η μέθοδος απαιτεί πέντε λαχανικά, τέσσερα φρούτα, τρεις πηγές πρωτεΐνης, δύο υδατάνθρακες ή άμυλα και μία λιχουδιά. Έτσι, στην σακούλα του σουπερμάρκετ θα βρίσκονται, για παράδειγμα, ντομάτες, καρότα, κολοκυθάκια, σπανάκι, μαρούλι για τα λαχανικά, μήλα, μπανάνες, πορτοκάλια, αχλάδια για τα φρούτα, αυγά, κοτόπουλο, κόκκινο κρέας για τις πρωτεΐνες, ρύζι και ζυμαρικά για τους υδατάνθρακες, σοκολάτα ή παγωτό για τη μία λιχουδιά. Αυτά τα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα πολλών γευστικών συνδυασμών και εναλλαγής στην καθημερινή διατροφή, με ευελιξία και υγιεινές επιλογές. Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες του καθενός. Έτσι, ένας άνθρωπος που ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή μπορεί να αντικαταστήσει τις ζωικές πρωτεΐνες με φυτικές, ενώ για μία οικογένεια, οι ποσότητες μπορούν να διπλασιαστούν. Με αυτόν τον τρόπο δε διαταράσσεται η ισορροπία των αγορών και των συνηθειών. Οι υποστηρικτές της μεθόδου κάνουν ειδική αναφορά και στη σημασία της εποχικότητας των φρέσκων τροφίμων, καθώς έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με όσα χρειάζεται να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προθήκες των καταστημάτων, περιέχουν τα βέλτιστα επίπεδα βιταμινών και είναι πιο οικονομικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα