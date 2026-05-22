Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εβδομαδιαία κέρδη 1,1%
Ράλι στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ιστορικά ρεκόρ για τη Viohalco και τον ΑΔΜΗΕ πριν την ΑΜΚ, ισχυρή άνοδος για Bally's Intralot, Intracom και Ευρώπη Holdings - Υψηλός και σήμερα ο τζίρος στη ΔΕΗ, διόρθωσε από τα πολυετή ρεκόρ
Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να καταφέρνουν να διατηρήσουν τα ηνία παρά το νωχελικό ξεκίνημα. Ευεργετικά λειτούργησε το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με την Αθήνα να συντονίζεται και να ολοκληρώνει την εβδομάδα στο «πράσινο».
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (22/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,63 μονάδες ή +0,25% και έκλεισε στις 2.271,72 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.259,53 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.283,20 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο +1,11%, κερδίζει +3,79% εντός του Μαΐου και «τρέχει» με ρυθμό +7,12% φέτος.
Η ΔΕΗ ήταν και σήμερα η εισηγμένη που «μάζεψε» τις περισσότερες συναλλαγές, στον απόηχο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου «μαμούθ» (άνω των 4 δισ. ευρώ) που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. Έκανε τζίρο άνω των 60 εκατ. ευρώ, ενώ η μετοχή διόρθωσε από τα υψηλά 18ετίας που έπιασε χθες. Ράλι έκανε η Viohalco, η οποία έπιασε τα 19,5 ευρώ (νέο ιστορικό ρεκόρ). Σήμερα ξεχώρισε η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον ΑΔΜΗΕ να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος στο πλαίσιο της επικείμενης ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ, κλείνοντας στο +7% και σε νέο ιστορικό υψηλό. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης οι τίτλοι που συνδέονται με τον όμιλο Κόκκαλη, όπως η Bally’s Intralot, η Intracom και η Ευρώπη Holdings, μετά το deal εξαγοράς της τελευταίας από την CrediaBank.
Θετικό κλίμα στο εξωτερικό – Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και το rebalancing στον FTSE
Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι διεθνείς αγορές, βρίσκοντας ισχυρά ερείσματα στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί χάρη στο διαρκώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Το θετικό κλίμα, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου, επιτρέπει στα χρηματιστήρια να απορροφήσουν προσωρινά τους κραδασμούς από το γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εμφανίζουν βαθιές αποκλίσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο εμπλουτισμός ουρανίου. Οι διαφωνίες αυτές συντηρούν το αδιέξοδο γύρω από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, γεγονός που λειτουργεί ως «ανάχωμα» για μια οριστική συμφωνία και κρατά την τιμή του μαύρου χρυσού πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
Στο εγχώριο επιχειρηματικό προσκήνιο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σήμερα στην ετήσια γενική συνέλευση της CrediaBank. Η συνάντηση των μετόχων πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία για την τράπεζα, στον απόηχο τόσο της επίσημης ανακοίνωσης του μεγάλου deal για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπης Holdings, όσο και της δημοσιοποίησης των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων της για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μάλιστα, η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι η τράπεζα προτίθεται να διανείμει μέρισμα το 2027 από τα κέρδη της χρήσης του 2026.
Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη φάση της άντλησης κεφαλαίων, συγκαλώντας έκτακτη γενική συνέλευση για τις 11 Ιουνίου με σκοπό την έγκριση αύξησης κεφαλαίου ύψους έως 530 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας συμμετοχών. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της στην ήδη εγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ. Η προτεινόμενη δομή αφορά μια συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα περιλαμβάνει μια ελληνική δημόσια προσφορά καθώς και μια διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η διαδικασία θα εκτελεστεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στο ελληνικό σκέλος θα έχουν προνομιακή κατανομή. Όπως αναμενόταν, το Ελληνικό Δημόσιο έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει πλήρως προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του 51,1% στην εισηγμένη οντότητα, ενώ θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τυχόν αδιάθετες μετοχές, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία συμμετοχών θα αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της στον ΑΔΜΗΕ και των σχετικών εξόδων της συναλλαγής. Στο πλαίσιο της AMK, ο ΑΔΜΗΕ θα παρουσιάσει σήμερα την επισκόπηση της στρατηγικής του για την περίοδο 2026-2029, όπως αποτυπώνεται στο πρόσφατο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
Τέλος, σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών FTSE Global Equity, με τις όποιες αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Ιουνίου (ημερομηνία έναρξης ισχύος η 22α Ιουνίου). Μετά την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 30 ελληνικές μετοχές.
Εντυπωσιακό σερί στη Wall Street – Κέρδη και στις ευρωαγορές
Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι αμερικανικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ +0,3% και +0,5%, με τη Wall Street να προετοιμάζεται να ολοκληρώσει ακόμη μια κερδοφόρα εβδομάδα παρά την έντονη μεταβλητότητα. Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά για την όγδοη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδό του, ενώ ο Dow Jones οδεύει προς την τρίτη θετική του εβδομάδα μέσα σε ένα μήνα και ο Nasdaq προς την έβδομη κερδοφόρα εβδομάδα των τελευταίων δύο μηνών. Η προσοχή στρέφεται στην επίσημη τελετή ορκωμοσίας του Κέβιν Γουόρς από τον Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία επισφραγίζεται η διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στο «τιμόνι» της Federal Reserve.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διατηρούν την προσοχή τους στραμμένη τόσο στην πορεία του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν όσο και στις νέες ανακοινώσεις των οικονομικών δεδομένων. Η πλειονότητα των κλάδων της περιοχής καταγράφει κέρδη, γεγονός που θέτει τις ευρωπαϊκές μετοχές σε τροχιά για την τέταρτη διαδοχική ημέρα ανόδου. Σήμερα ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,1% και +0,8%.
