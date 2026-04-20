Πλειστηριασμοί: «Καυτή» εβδομάδα, με καπνά, ρόδες, Μύκονο και…Μπάτμαν

Επιστροφή στην…κανονικότητα μετά τις διακοπές για το Πάσχα και στο επίπεδο των πλειστηριασμών. Έτσι, για αυτή την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 1.800 ηλεκτρονικά σφυριά για κάθε είδους ακίνητα.



Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται, ωστόσο, και κάποιες λεγόμενες «επώνυμες» περιπτώσεις, οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον. Από την κραταιά κάποτε Καπνική Μιχαηλίδη και τον όμιλο Παζαρόπουλου μέχρι ιδιοκτησίες στη Μύκονο και… νέες περιπέτειες για έναν «Μπάτμαν» του επιχειρείν.



Η Καπνική Μιχαηλίδη



Ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ κα περιπετειώδες… σήριαλ της «Καπνική Μιχαηλίδης» αναμένεται να παιχτεί αυτή την εβδομάδα.



Συγκεκριμένα για την Τετάρτη 22 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί επαναληπτικοί πλειστηριασμοί για τις μονάδες της στο Κιλκίς και στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Επισπεύδουσα είναι και σε αυτή την περίπτωση η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank AG και εκτελεστός τίτλος απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με βάση την οποία αναγνωρίστηκε και κηρύχθηκε εκτελεστή απόφαση του εδρεύοντος στο Λονδίνο Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας. Το συνολικό ποσό της απαίτησης ανέρχεται σε 253,55 εκατ. ευρώ.





