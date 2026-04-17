Μπαράζ 194.000 ελέγχων και τηλεφωνικό pressing της εφορίας στους οφειλέτες
Στο στόχαστρο εισοδήματα, ακίνητα και χρέη, με 55.000 κλήσεις για συμμόρφωση - Στόχος είσπραξης έως 45% των νέων οφειλών - Έλεγχος της αγοράς με AI και διασταυρώσεις - Όλοι οι στόχοι της ΑΑΔΕ
Ανεβάζει στροφές και περνά σε πιο επιθετική γραμμή η ΑΑΔΕ, με ένα πιο «σφιχτό» σχέδιο που συνδυάζει μαζικούς ελέγχους με άμεση πίεση για είσπραξη χρεών.
Με βάση την έκθεση απολογισμού 2025 και τον νέο προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, στην πρώτη γραμμή μπαίνει ένα εκτεταμένο «σαφάρι» τουλάχιστον 194.000 ελέγχων. Από αυτούς, 53.900 θα γίνουν από τις φορολογικές υπηρεσίες, 100.800 από τα τελωνεία και 39.300 από τη ΔΕΟΣ, δηλαδή τον μηχανισμό που χειρίζεται τις πιο σύνθετες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Το βάρος πέφτει τόσο μέσα στην αγορά όσο και στις διακινήσεις προϊόντων, από τα σύνορα μέχρι την κατανάλωση.
Την ίδια ώρα, στήνεται και ένα παράλληλο «μέτωπο» πίεσης. Η ΑΑΔΕ προχωρά σε τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμότητες πριν αυτές μετατραπούν σε πλήρη ελεγκτική υπόθεση. Στο επίκεντρο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, με στόχο συμμόρφωσης τουλάχιστον 60% και είσπραξης τουλάχιστον 45% αυτών.
Παράλληλα, ανεβαίνει ο πήχης για τις εμπρόθεσμες πληρωμές, με στόχο το 85% για βασικούς φόρους όπως ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ενώ η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ επιδιώκεται να φτάσει σε ποσοστά τουλάχιστον 98%, ενισχύοντας το πλαίσιο οικειοθελούς συμμόρφωσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε κρίσιμους τομείς εσόδων, με περίπου 74.000 παρεμβάσεις για τη διασφάλιση είσπραξης ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα και αλκοόλη, εκεί όπου διαχρονικά εντοπίζονται απώλειες λόγω λαθρεμπορίου και παραβατικότητας.
Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται πλέον στα δεδομένα και στα εργαλεία που διαθέτει ο φορολογικός μηχανισμός. Οι υποθέσεις δεν επιλέγονται τυχαία, αλλά μέσα από διασταυρώσεις δηλώσεων, συναλλαγών και στοιχείων, με την ΑΑΔΕ να περνά στη λεγόμενη «Φορολογική Διοίκηση 3.0», αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων.
Στο οπλοστάσιο μπαίνουν νέα εργαλεία, όπως το σύστημα επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI), αλλά και η παρακολούθηση επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να καταγράφεται η διακίνηση προϊόντων από την είσοδο στη χώρα μέχρι τη διάθεσή τους στην αγορά, περιορίζοντας τα περιθώρια λαθρεμπορίου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ταχύτητα στα τελωνεία, καθώς –όπως επισημαίνεται στην έκθεση– αποτελεί βασικός στόχος η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε πάνω από το 90% των εισαγωγών και το 95% των εξαγωγών να εκκαθαρίζονται μέσα σε μία ώρα.
Στο πεδίο της εξυπηρέτησης, επεκτείνεται το πανκαναλικό σύστημα my1521, δηλαδή η ενιαία γραμμή επικοινωνίας της ΑΑΔΕ που συγκεντρώνει τηλεφωνική υποστήριξη, ψηφιακές υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων. Επίσης ενισχύονται οι ψηφιακές υπηρεσίες με chatbot και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ στόχος είναι η άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων, η ταχύτερη απόδοση ΑΦΜ και η συνολική απλοποίηση των διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το 92% των επιστροφών φόρου εισοδήματος και το 95% των επιστροφών ΦΠΑ θα πραγματοποιούνται ψηφιακά και άμεσα.
Την ίδια στιγμή, ενισχύεται και ο εσωτερικός έλεγχος, με στοχευμένους ελέγχους για φαινόμενα διαφθοράς και παραβάσεων εντός της ΑΑΔΕ, αλλά και με την εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και παρακολούθησης απόδοσης.
Η στροφή αυτή πατάει πάνω στα αποτελέσματα του 2025, όπου η φορολογική μηχανή έδειξε ότι αποδίδει: τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 74,35 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο, τα έσοδα από ΦΠΑ άγγιξαν τα 27,7 δισ. ευρώ, ενώ από φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων εισπράχθηκαν πάνω από 24 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, εισπράχθηκαν 6,9 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη, με την εισπραξιμότητα των νέων οφειλών να ανεβαίνει στο 41,6%, ενώ οι επιστροφές φόρων ξεπέρασαν τα 8,4 δισ. ευρώ.
