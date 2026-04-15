ΕΥΔΑΠ: Ψηφιακή εξυπηρέτηση για κάθε πελάτη
Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πελατών της
Σταθερά προσανατολισμένη στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών της και την παροχή άμεσης, αξιόπιστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής της εμπειρίας, μέσα από τη νέα, αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής EYDAPP. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια πιο σύγχρονη, φιλική και λειτουργική εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εύκολα και γρήγορα, μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, οποιαδήποτε στιγμή και από όπου κι αν βρίσκονται.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην έγκυρη και άμεση ενημέρωση των χρηστών. Μέσα από το EYDAPP, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για ζητήματα που τους αφορούν, όπως οι διακοπές υδροδότησης. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς πλέον απαιτείται μόνο η επιλογή του Δήμου, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω περιοχής, ενώ τα δεδομένα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια της πληροφόρησης.
Παράλληλα, η εφαρμογή ενσωματώνει αναβαθμισμένες δυνατότητες διαχείρισης λογαριασμών, προσφέροντας ευελιξία και έλεγχο στους χρήστες. Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής ακόμη και σε περιπτώσεις ενεργής πάγιας εντολής, με το σύστημα να ενημερώνει τον χρήστη και να του παρέχει εναλλακτικές επιλογές πληρωμής. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μερική εξόφληση λογαριασμών, με αυτόματη δημιουργία νέου αριθμού παραστατικού, διευκολύνοντας την πληρωμή είτε μέσω της εφαρμογής είτε μέσω υπηρεσιών e-banking.
