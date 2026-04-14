Πόλεμος: Τρελά κέρδη για τις πετρελαϊκές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια άμεσης επίλυσης, η γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζει να λειτουργεί ως χρυσωρυχείο για τους ενεργειακούς κολοσσούς και ως βαριά σκιά για τις οικονομίες και τους καταναλωτές ανά τον κόσμο.

ια του λόγου το αληθές, η BP σήμερα, ανακοίνωσε ως «εξαιρετική» απόδοση, τις συναλλαγές πετρελαίου το α΄ τρίμηνο του 2026, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του αργού στα ύψη και οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί μετράνε τα κέρδη τους.

Ο πόλεμος λοιπόν ΗΠΑ–Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο: ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις πλήττουν τις αγορές και τους καταναλωτές παγκοσμίως οι οποίοι μειώνουν την κατανάλωση, για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αποτελούν πηγή απροσδόκητων, ασύλληπτων κερδών.
 Η δήλωση αυτή δημοσιεύθηκε πριν από τα επίσημα αποτελέσματα που αναμένονται αργότερα τον Απρίλιο, και ήρθε μετά από παρόμοια ενημέρωση από την ανταγωνίστρια Shell την προηγούμενη εβδομάδα.

Best of Network

Δείτε Επίσης