Πόλεμος: Τρελά κέρδη για τις πετρελαϊκές εταιρείες
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια άμεσης επίλυσης, η γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζει να λειτουργεί ως χρυσωρυχείο για τους ενεργειακούς κολοσσούς και ως βαριά σκιά για τις οικονομίες και τους καταναλωτές ανά τον κόσμο.
ια του λόγου το αληθές, η BP σήμερα, ανακοίνωσε ως «εξαιρετική» απόδοση, τις συναλλαγές πετρελαίου το α΄ τρίμηνο του 2026, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του αργού στα ύψη και οι μεγάλοι ενεργειακοί κολοσσοί μετράνε τα κέρδη τους.
Ο πόλεμος λοιπόν ΗΠΑ–Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο: ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις πλήττουν τις αγορές και τους καταναλωτές παγκοσμίως οι οποίοι μειώνουν την κατανάλωση, για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αποτελούν πηγή απροσδόκητων, ασύλληπτων κερδών.
Η δήλωση αυτή δημοσιεύθηκε πριν από τα επίσημα αποτελέσματα που αναμένονται αργότερα τον Απρίλιο, και ήρθε μετά από παρόμοια ενημέρωση από την ανταγωνίστρια Shell την προηγούμενη εβδομάδα.
